Revisar hasta la saciedad

Por LUCÍA SANZ ARAUJO

Quienes trabajamos con la palabra muy bien lo sabemos: hay que revisar una, dos, muchas veces cada texto para evitar dislates.

Llamamos la atención al respecto pues, lamentablemente, en recientes emisiones postales se ha incurrido en faltas que, aunque no resultan graves desde el punto de vista conceptual, sí pueden brindar una información no exacta en algunos casos y en todos ponen en entredicho el cuidado que presta el país al confeccionar sus estampillas, y no exageramos.

Cuatro ejemplos. En la emisión por el aniversario 500 de la fundación de Santiago de Cuba, en el valor de 15 centavos la leyenda señala: Comandante en Jefe ridiendotributo al Apostol, Mausoleo a José Martí. Cementerio de Santa Ifigenia. También del pasado año es José Martí: hombre sincero; la pieza de 5 centavos dice: Espuelas del combate de Dos Ríos. Museo Casa Nartal.

Otra falla. En la pieza dedicada al aniversario 160 del natalicio del Héroe Nacional se refleja mal el segundo apellido del escultor, pues en vez de Alberto Lescay Merencio aparece Menencio.

De 2016, en el sello por el aniversario 55 del Ministerio de Industrias se pone como texto de la pieza: Ministerio de Industia, en tanto el cancelador dice Ministerio de Industria en lugar de Industrias. Un coleccionista cienfueguero me advirtió de la palabra incompleta.

No es nuestro interés situar en el punto rojo del colimador a persona alguna, sino llamar la atención acerca de dislates que podrían haberse evitado con una revisión más profunda. Solo están exentos de cometer pifias semejantes quienes no desarrollan este tipo de labor, pero cuatro ojos ven más que dos, y ocho o 16 pueden obviamente ver mucho más.

Una aclaración necesaria: solo nos mueve el interés de que nuestras estampillas vean la luz sin yerros que las manchen. Tengamos siempre presente que los sellos de correos constituyen –nadie lo dude– embajadores sui generis, eficaces vehículos en la transmisión de ideas, valores y conceptos, esos pedacitos de papel son la imagen de Cuba en el mundo.