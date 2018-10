Por LUCÍA SANZ ARAUJO

Con tres colecciones de altísimo nivel, nuestro país llegó a la Exposición Mundial de Filatelia Praga 2018, efectuada del 15 al 18 de agosto en la hermosa capital de la República Checa.

Allí, Cuba‘s Prephilatelic Postal Markings, de Adrián Fernández, se alzó con medalla de Vermeil* grande; en tanto Domestic Postal Service Special Delivery in Cuba and from to United States, de José Ramón Mallón y Sellos fiscales de Cuba durante la Administración española, de Joaquín Espinosa, respectivamente, merecieron preseas de Vermeil. Este último asistió, por vez primera, a una cita del orbe.

Con Praga 2018 se festejaron los centenarios del fin de la I Guerra Mundial, de la creación de la República Checoslovaca y del Museo Postal de Praga, así como la emisión de los primeros sellos de correos checoslovacos, realizados por el pintor Alfons Mucha, una de las figuras cimeras del Art Nouveau, y el aniversario 25 de la declaración de la República Checa.

Durante la expo, organizada por la Unión de Filatelistas Checos, el correo de la hermana nación centroeuropea puso a circular diversas emisiones postales entre ellas una relativa a sellos personalizados, de amplia aceptación por el público, pues posibilita la inclusión de fotos e imágenes de las personas, logotipos de empresas, etcétera, y que constituye una excelente manera de revitalizar la filatelia, sobre todo en estos tiempos en que las cartas, a la usanza tradicional, han cedido un buen espacio ante el empuje de las tecnologías.

*Vermeil: Plata dorada.