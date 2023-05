Fin del Título 42: ¿Quién gana y quién pierde?

La Administración de Joe Biden reactivó el Artículo 8, con algunas modificaciones

A las 11:59 p.m. del jueves 11 de mayo, el Título 42 perdió su efecto sobre las vidas de miles de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Esta medida la impuso el gobierno de Donald Trump y provocó, mediante el uso político de argumentos sanitarios en el contexto de la pandemia, la expulsión de personas de manera vertiginosa.

En su lugar, seguirá en vigor el Título 8. Ambos operaron conjuntamente durante estos últimos tres años. El cambio trae en la práctica consecuencias aún impredecibles. Ahora para solicitar asilo se establecieron, entre otros, dos requerimientos obligatorios que hacen muy difícil el trámite. Por un lado, es necesario iniciar el proceso a través de una aplicación (lo que requiere el uso de teléfonos inteligentes) y, además, solo funciona bien en el área fronteriza, y cerca de determinados puntos de entrada.

Por otra parte, las poblaciones que lleguen vía terrestre por el sur –como las procedentes de Centroamérica– de primera instancia no pueden pedir refugio. Para iniciar el trámite tendrán primero que solicitar amparo en México y que el gobierno de ese país se los haya negado. Finalmente, aquellos extranjeros que sean deportados, por no cumplir con los requisitos, tendrán una prohibición temporal para regresar y no podrán intentarlo otra vez hasta dentro de cinco años; si lo hicieran, enfrentarían cargos criminales.

En estos escenarios, los migrantes no importan como seres humanos, y se vuelven rehenes y activos políticos de las batallas electorales. El actual presidente, Joe Biden, desea obtener la victoria de nuevo y retoma su promesa de reforma migratoria; al mismo tiempo intenta demostrar que los demócratas saben tratar con severidad a todo aquel que busca tocar suelo estadounidense de forma irregular.

Los republicanos siguen arreciando los ataques y las calumnias en contra de los indocumentados. / jornada.com.mx

Del otro bando (el republicano) seguirán arreciando los ataques y las calumnias en contra de los indocumentados. Conforme se acercan las votaciones, van a seguir insultando a los latinoamericanos. Además, actuarán como si los grandes temas se solucionasen muy fácilmente, como cuando Donald Trump decía que iba a levantar un muro y México lo iba a financiar (cosa que jamás ocurrió).

No es nada nuevo que en tiempos de comicios haya una competencia hipócrita alrededor de este tema. Digo hipócrita ya que ellos mismos son producto de la migración, descienden de inmigrantes, y viven en un país históricamente desarrollado gracias a la presencia, la inteligencia y el trabajo de personas de diversas partes del mundo.

El actual presidente, Joe Biden, retoma su desgastada promesa de reforma migratoria. / pagina12.com.ar