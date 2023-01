Fuera de terreno

Carlos Martí y Michael González, directores técnicos de Agricultores y Portuarios, nos comentaron sus impresiones previo a la final de la I Liga Élite

BARTOLOMÉ MASÓ.–Hasta este municipio de la geografía granmense se trasladó BOHEMIA para dar cobertura a la gran final de la I Liga Élite, la cual inició en el Mártires de Barbados bayamés el pasado sábado sin que se concretase un resultado en el primer juego. Pero a ello nos referiremos más adelante, pues conversamos con los dos directores técnicos involucrados en el cruce decisivo.

Agricultores y Centrales se batieron en un cerrado primer duelo de la final.

Tan solo un par de horas antes de iniciar las acciones, Carlos Martí, el experimentado manager de 73 años, quien ha llevado a la gloria a los Alazanes de Granma cuatro veces en los últimos seis años, comentó que al asumir las riendas de Agricultores, después de pasear la distancia en la fase regular y posteriormente en el cruce semifinal contra Tabacaleros, no se confía ante su rival de turno.

“Portuarios lo ha venido haciendo todo bien y ha demostrado ser un equipo combativo que nunca se rinde.

“Creo que va a ser un play off interesante. La de ellos es una escuadra agresiva. Corren bien las bases. Nosotros somos un elenco de más fuerza. Pienso que va a ser una gran final y quedará satisfecha a la afición”, dijo Martí.

Para Carlos Martí el torneo debe ganar mucho más en términos logísticos. Michael González considera importante la I Liga Élite porque se ha reunido el máximo nivel del país.

-¿No se siente confiado?

-¡Qué va! Aquí cualquier equipo te saca un susto. Este es un torneo muy parejo. Los muchachos están mentalizados en que esto es una postempora; o sea, muy diferente a la fase clasificatoria. Nosotros tenemos a favor que tanto Las Tunas como Granma han disputado play off recientemente.

-¿Qué le ha parecido la I Liga Élite?

-Es una lid que hace falta. La veo muy bien técnicamente, los juegos han sido más parejos, pero le ha faltado mucho en términos logísticos. Es necesario interpretar el nombre “Élite”. Para los próximos años se debe pensar mejor en lo que necesitan los atletas.

Por su parte, Michael González, joven estratega de 38 años, quien está al frente de Portuarios, se refirió al proceso de unificación entre dos equipos con una rivalidad marcada en los últimos años en series nacionales, como son Mayabeque e Industriales.

“Nos tomó al menos las dos primeras semanas de entrenamiento, antes del inicio del certamen, para unificar a estas dos provincias en un solo equipo. Realmente en las series nacionales recientes se han visto muy buenos partidos entre ambos, con mucha competitividad”, comentó.

-¿Qué le gustaría que cambiara de cara a la próxima Liga Élite?

-No me gusta hablar de las cosas malas. En cuanto a lo mejor sí puedo decir que los juegos de pelota han sido de más calidad. Se ha reunido el máximo nivel del país, independientemente de que hubo varias figuras que participaron al inicio y luego se fueron de los equipos; considero que ha sido una lid fructífera porque se ha visto superioridad en los tres departamentos (picheo, bateo y fildeo), así que creo que esta competición eleva un poco el nivel de beisbol cubano. El diseño de los seis equipos también me ha parecido bien. Como mismo los 50 partidos de la primera etapa.

-El estadio Nelson Fernández ha apoyado mucho al equipo durante la postemporada.

-La afición de San José de las Lajas se adaptó a disfrutar las victorias de los Huracanes porque desde las series nacionales les estamos dando alegrías. Yo sabía que en los momentos claves estarían en las gradas, como también estoy convencido que ocurrirá cuando regresemos allá para enfrentar a Agricultores desde el tercer desafío de la final.

Tan solo pasarían un par de horas para que salieran a la grama del Mártires de Barbados los dos elencos finalistas. Allí también estuvo BOHEMIA, para presenciar un encuentro de infarto, donde ninguno de los dos parecía darse por vencido.

El resultado fue de empate a 11 carreras y la caída del sol, cerca de las seis de la tarde, después de más de cuatro horas de juego, provocó la suspensión temporal de las acciones, las cuales se reanudaron este domingo.

Lo cierto es que disfrutamos de un choque cargado de adrenalina, en lo que podemos dilucidar como un presagio de lo que vendrá en los siguientes encuentros.