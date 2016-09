Fotos: MARTA VECINO

Sierra Maestra arriba y adentro, pegado a las nubes, en la vecindad del majestuoso Turquino, hay un mundo para muchos ajeno, pero tan mundo como el que más. Son esos pueblitos, con su gente que sigue allí viviendo, prendida a la piel de aquellas lomas con las mismas ganas que los helechos arborescentes, las palmas reales, los cedros y las caobas de pura savia; con la frescura de las flores de mariposas silvestres que perfuman el aire sin intereses, y el brío de pájaros de más vivos colores y dulces trinos: los que vuelan y cantan en libertad.

Hay un mérito muy grande en todos esos cubanos que viven allí, tan alto que tocan el cielo con las manos y donde el transporte muchas veces casi no llega, los caminos se desdibujan con la lluvia y la corriente de la plantica eléctrica o la micropresa, si se invierte en agua fría, no alcanza para el televisor. Gracias al llamado Plan Turquino, no siempre, ni en todas partes, es así; pero a menudo sí. Se mantienen a capa y espada el médico y la escuela, y todas las demás atenciones posibles, pero si en el llano hay dificultades, imagínese usted allá, tan adentro y tan arriba.

Por eso se admira uno, no solo del paisaje natural, sino también del humano; del café sembrado y de la lavandera en el río; del arriero que va, o que vuelve; de la mirada de los niños, el asfalto en medio de la loma, el viaje en caballo a la escuela, el Messi montañés; la vida cerca del cielo…