Texto y fotos: ANARAY LORENZO

Se trata de una calle bien bulliciosa, ancha, larga, pintoresca, de intensa vida comercial y gastronómica, y sucede tanto de esquina a esquina que bien pudiera decirse que la identidad de toda esa tierra caliente se localiza allí.

Es Enramadas, y el nombre de tan imprescindible arteria responde a que desde sus inicios los devotos de “la Capital del Caribe” durante la procesión del “Corpus Cristi” la recorrían hacia la Catedral y los vecinos de la más céntrica vía del entonces trazado fundacional, colocaban en puertas, fachadas y hasta en el piso enramadas de hojas de coco y palma.

Para el caminante atento, el populoso paseo es pródigo en regalos: arquitectura de indiscutible valor, sones que la manivela de un órgano oriental desenrolla justo al frente del restaurante-cafetería “Las 24 horas”, además del entusiasmo y picardía santiagueros, que, con tan solo pensar en algunos nombres otorgados a ciertos establecimientos, se invoca a la creatividad más pura.

Mientras escribo este pequeño texto, complemento de una serie de imágenes que tomé durante mi reciente visita a la oriental ciudad del Golfo de Guacanayabo, pienso en Pedro Gómez Rodríguez, aquel gibareño ilustre que capturó la esencia de Enramadas en una canción, cuya letra –dicen- la escribió bien apretadita en una cajetilla de cigarros. Yo no pretendo tanto con estas fotos. Solo me complace mostrarles una pequeñísima parte del regalo que me hice transitándola.