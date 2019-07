Punto de encuentro de los pescadores.

IRENE IZQUIERDO

Fotos: YASSET LLERENA

Pescar es una pasión, o mejor, una adicción. El Malecón, como el salitre, el sol o el aire, ¡es otra! Tan fuerte, que no tienen cura. Cuando se juntan forman una combinación que ni los Premios Nobel de Química la pueden “desmenuzar”.

El Malecón es visitado a perpetuidad por transeúntes, turistas curiosos, moradores habituales, amantes y pescadores: es el lugar más habitado del mundo. A su vera siempre hay alguien tratando de “cazar” –quiero decir pescar- alguna presa valiosa para convertirla en riqueza monetaria o degustar su deliciosa masa.

A diferencia de Jesús, que con siete panes y peces, obró el milagro de que comieran los discípulos, y luego, una multitud de miles, en la versión actual resulta que quien no pesca, no come. La brega es muy fuerte, pero siempre es posible tener un medio y una forma de “llegarle” –palabra muy recurrente hoy- al pez.