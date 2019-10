Por ANARAY LORENZO COLLAZO

Aquel de sonrisa noble y sombrero alón estaba entre nosotros. Se le sentía entre la gente que acudió a la plaza este lunes para recordarlo, cuando se cumplen 60 años de su desaparición física. Había poco sol, porque unos nubarrones oscuros amenazaban con rociar la tarde calurosa; sin embargo, el chubasco esperó, tuvo la paciencia de vernos caminar por esa ancha avenida que va desde la Plaza de la Revolución, rumbo a G, para luego acabar en el mar.

Todos acudimos a entregarle ofrendas a nuestro Camilo con alegría, con manojitos de emociones en las manos, que son más que flores, porque con ellas van nuestros mejores deseos. Deseos de un futuro mejor, de que vayamos siempre hacia adelante con ese empuje que le conocimos al señor de la vanguardia, en estos tiempos difíciles que vivimos, los cubanos y los latinoamericanos en general.

Por eso Camilo tiene un pueblo; un pueblo jaranero como él, y guapo, sin alardes, por supuesto.

Hubo un momento en la plaza en que a todos se nos escapó al unísono un sonido… ese eco pasmoso que se siente cuando se nos anuncia alguna pérdida irreparable. Y fue justo cuando en el video que se proyectaba, se decía que aquel valeroso joven de 27 años de edad, había desaparecido en el mar. ¡Todavía aquella noticia estremece! Apuntaba con mi cámara hacia alguna parte, pero el corazón me dio un vuelco y dejé de mirar por el visor para ver las caras de quienes me rodeaban. Hay momentos que sólo pueden ser vividos y no congelados por la magia de la fotografía, pensé.

Hoy en toda Cuba se recordó a Camilo Cienfuegos. La ineludible cita de todos los 28 de octubre con el mar, siempre nos devuelve una sonrisa. Así como él querría que se le pensara, con alegría, celebramos también la bondad, la fidelidad y el compromiso con nuestra tierra.