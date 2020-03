Disciplina, en estos momentos tu valía es mayor.

Por IRENE IZQUIERDO

Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

“El país está en fase pre-epidémica”, ha dicho esta mañana en conferencia de prensa el ministro de Salud Pública de Cuba José Ángel Portal Miranda, al hablare del plan de enfrentamiento a la COVID-19. Todo eso, gracias a las medidas que las autoridades del Gobierno y del Ministerio de Salud Pública han establecido y puesto en práctica desde hace varias semanas.

Todavía Cuba no está en fase epidémica, pero se trabaja intensamente, y se realizan las pesquisas activas, dentro de la vigilancia intensiva del Sistema de Salud a las afecciones respiratorias. Hay un elemento que requiere de la participación de toda la población y es la que se ha estado desarrollando para atender a la mayor cantidad de personas posible y determinar cuál es el padecimiento. Por ejemplo, ayer se logró 6 millones 812 mil 514 personas; de ellos, un millón 073 mil adultos mayores y 104 mil 491, ancianos que viven solos, porque son vulnerables.

En varias ocasiones, Jorge Luis, el fotógrafo, me ha comentado: “Un ángel de bata blanca llamó hoy a mi puerta; luego del saludo de rigor, se identifica como un estudiante de Medicina que viene a preocuparse por mi salud.

“Me pregunta cómo se siento y si presento algún síntoma como fiebre, catarro, falta de aire, o dolor en el cuerpo. No le bastan mis respuestas; me mira detenidamente, como escudriñando más allá de lo que digo. De manera muy profesional, el joven –bien protegido para evitar las posibilidades de contagio- me recuerda lavarme constantemente las manos, usar nasobuco, y no salir innecesariamente a la calle”.

El cumplimiento estricto de lo indicado por el joven estudiante exige una fuerte dosis de disciplina, esa que todavía falta en personas que aún no tienen la percepción real del peligro.

Tras la conferencia de esta mañana por parte del doctor Portal Miranda en la página de Facebook del Minsap apareció el siguiente comentario de Mariela Diaz Iturriagagoitia: “Muy claras las explicaciones .Ahora lo que hace falta es que el pueblo cumpla con lo que está establecido”.

Y de eso se trata, de disciplina, porque evitar la propagación depende de todos: Mostremos cómo se muestra en el cotidiano hacer: