Un ejército de enmascarados

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

Infringir las medidas tomadas por nuestro Gobierno podría ser motivo suficiente para redactar la más severa de las críticas. Sin embargo, existe una minoría de cubanos abnegados que salen de casa para cumplir con la trascendental misión de protegernos las espaldas ante el azote del nuevo coronavirus.

A lo largo de la historia las hazañas escritas por mujeres y hombres de esta Isla han retumbado allende nuestras fronteras. Aquí es común encontrar referencias de altruismo y no son pocos los valores que se fortalecen cada día en nuestra sociedad, a pesar de las desventajas económicas que siempre nos han acompañado. Bajo la actual situación epidemiológica el colectivismo y la solidaridad que llevamos en el ADN los nacidos en esta nación se multiplican por cada rincón del archipiélago, pues la pandemia y los cubanos tenemos en común que no distinguimos raza, género o estatus social. En esta tierra nos apegamos incluso a quien no conocemos y le tiramos una mano, ahora desde la distancia física, pero nunca espiritual.

Mientras el mayor por ciento de ciudadanos se queda en casa, nuestros médicos y otro pequeño, pero determinante ejército de enmascarados de diversos sectores, garantizan lo básico en tiempos difíciles.