Por: Irene Izquierdo

Fotos: Eduardo Leyva

Como ocurrió en mayo último, cuando mami faltó porque estaba en el trabajo, ayudando a salvar a las mamás de otros niños, puede ser que papi no esté junto a ti este domingo. Pero sucede que no va a faltar, cuando hables con él, te dirá cuánto te quiere, y recordarás que si te comportas como un buen ser humano, es por los ejemplos que te ha dado, como este, de luchar a brazo partico contra la COVID-19. No importa que esté lejos si su amor está contigo. Hay otros papás que pueden celebrar en casa, solo con los suyos, porque el aislamiento social no ha concluido. Y se festeja el hecho de contar con lo más valioso: la vida. Porque ellos están ahí. Estos, igual que aquellos, tienen la dicha más grande del universo, ser padres todos los días.