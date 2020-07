Miradas que abrazan (+ fotos y video)

Texto, fotos y video ANARAY LORENZO

Silenciosos, seguramente exhaustos, pero visiblemente emocionados llegaron nuestros médicos a casa; amando este país, como a sí mismos, orgullosos de la patria y del deber cumplido.

La brigada Henry Reeve que desde marzo apoyó el enfrentamiento de la COVID-19 en el principado de Andorra, ahora cuenta otro capítulo más de su historia, que es la de una pequeña pero inmensa isla, comprometida con la humildad y el humanismo.

Quienes tuvimos la suerte de recibirlos en la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional José Martí, guardamos distancia, como dictan las medidas sanitarias, pero les trasmitimos con la mirada el abrazo cálido de todo un pueblo por el derroche de coraje y sabiduría que sembró, a más de 7 mil 800 kilómetros de esta tierra, una marca indeleble de hermandad y amor. Ellos devolvieron con ternura el gesto y mientras duró el emotivo acto no dejaron de apretar con fuerza, entre sus manos, una flor, dos banderas y todo el regocijo de sentirse cubanos.

Oportunas palabras resonaron desde la torre de control a modo de bienvenida; aquellas pronunciadas por Fidel, nuestro eterno Comandante, durante un memorable discurso en Buenos Aires, en mayo de 2003:

“Un día dije que nosotros no podíamos ni realizaríamos nunca ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo; pero que, en cambio, nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes”

Vuelve la vida a anteponerse a la muerte, retornan victoriosos nuestros hermanos. ¡Estamos agradecidos y orgullosos!