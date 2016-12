Abrir, no “aperturar”

Por FERNANDO CARR PARÚAS

Puntete

En su acepción de Deporte, en Chile, en cuestiones de fútbol, la palabra puntete significa ‘golpe dado a un balón con la punta del zapato’, que a veces es una “patada” crucial en un partido de este juego.

“Aperturar”, no

En días cercanos a la inauguración del curso escolar 2016-2017, mi amiga la doctora Conchita Galiano me comunicó que una funcionaria dijo por televisión: “[…] que hacía dos años no se ‘aperturaba’ (para los estudiantes) la carrera universitaria de […]”, pero el verbo “aperturar” no está incluido en el diccionario académico de la última edición, de 2014. Sí aparece registrado el sustantivo femenino apertura, el cual tiene varios significados, entre ellos: ‘Acción de abrir’; ‘acto de dar principio a las tareas de una asamblea, o a los estudios de una corporación, o a los espectáculos de un teatro, etcétera’; ‘actitud favorable a la innovación’, y otros más. Además, están incluidos el sustantivo masculino aperturismo, que significa ‘apertura’, en su acepción de ‘actitud de transigencia’; y el adjetivo aperturista (el cual puede usarse como sustantivo), que significa ‘favorable a la innovación o a la transigencia ideológica, política, religiosa, etcétera’.

Sin embargo, repito, el verbo “aperturar” (y, por lo tanto, la forma “aperturaba”), no está registrado en el léxico español.

¿Qué se debió haber dicho? Pues utilizar el verbo abrir y expresar “que hacía dos años no se abría para los estudiantes…”. El verbo abrir tiene, entre su extenso número de acepciones, algunas que bien se avienen a lo que estamos tratando, como: ‘Dar principio a las tareas, ejercicios o negocios propios de instituciones o establecimientos políticos, administrativos, científicos, literarios, artísticos, comerciales o industriales’, y el Diccionario trae como ejemplos los siguientes: “Abrir la Universidad, un teatro, un café”. Otra acepción es: ‘Comenzar ciertas cosas o darles principio, inaugurar’. Que trae como ejemplos: “Abrir la campaña, el curso, la sesión”.

Ahora bien, la citada funcionaria dijo: “[…] que hacía dos años no se ‘aperturaba’ la carrera universitaria de […]”, entonces, realmente, hacía dos años que no estaba abierta a nuevos estudiantes, como sí lo estaba antes, esto es, la tal carrera universitaria estuvo cerrada. Y en este sentido, creo que mejor que emplear abrir, sería haber usado reabrir, verbo transitivo que significa: ‘Volver a abrir lo que estaba cerrado’ (que también puede usarse la forma reabrirse). En tal caso, lo que se pudiera haber dicho, correctamente, es: “[…] que hacía dos años no se reabría la carrera universitaria de […]. Por suerte ya se reabrió y no quedó cerrada para los estudiantes.