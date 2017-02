De segmentos, clemencia y… ¿sicosexual?

Por FERNANDO CARR PARÚAS

Me dice mi esposa que pasó por una tienda donde estaban vendiendo, en una lata grande, de la famosa marca cubana Ceballos, lo que se anunciaba en la etiqueta: “Segmentos de piña”. ¿Qué es eso? Hace tiempo, en una tienda de los Cuatro Caminos, en el centro de La Habana, había un letrero que propagandizaba la venta de “Segmentos de pollo”, y eso lo critiqué desde “Gazapos”. ¿Cómo que “segmentos”? La voz segmentos tiene significados de diversas disciplinas, como de Geometría, de Lingüística, de Mecánica, de Zoología y de Economía. Aunque tiene una primera acepción de orden general, que dice: ‘Porción o parte cortada o separada de una cosa, de un elemento geométrico o de un todo’, no me parece que “pegue” eso de “segmentos de piña”. Hubiera sido preferible emplear otras voces que tuvieran una relación más lógica con una piña, como trozos, porciones, rodajas, partes, pedazos… Hubiese sido mejor rodajas, pero el empleado de la tienda le explicó a mi esposa que no, que no eran rodajas lo que había dentro de la lata, sino trozos de piña. ¿Y por qué no se puso en la etiqueta “Trozos de piña”? La marca Ceballos es muy demandada en nuestro país. Pero el letrero que tiene esa etiqueta, la verdad, que “no pega”.

El significado que tiene el vocablo clemencia es: ‘Compasión, moderación al aplicar justicia’. El conde León Tolstoi (1828-1910), quien procedía de familia aristocrática, que liberó a sus siervos en 186l, que proclamó la necesidad de reformas sociales, y fue además uno de los más importantes novelistas rusos, autor, entre otras obras, de Ana Karenina, dijo: “La clemencia es una de las más preciosas facultades del alma humana”.

Me llamó mi antigua amiga Marta Trigo y me dijo que en el aula de su nieto Abraham, quien cursó el séptimo grado en 2016, la profesora les ha pedido a los alumnos que busquen la definición de sicosexual, palabra que no se encuentra en los diccionarios comunes y tampoco en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), ni en el correspondiente a la Edición del Tricentenario, de 2014. ¿Cómo es que se le pide esto a un niño de séptimo grado? ¿Dónde se piensa que se puede consultar esto?

Entonces me puse a buscar en diccionarios médicos y encontré la definición en el Diccionario terminológico de Ciencias Médicas. Al tratar de hallar sicosexual, de aquí se nos remite a psicosexual, y allí es donde da la definición. Se trata de un adjetivo, y de él se dice: ‘Relativo a la parte psíquica o emotiva del instinto sexual’. Y yo me pregunto: “¿Cuántos de los niños de esa aula tendrán la forma de hallar un diccionario de Medicina?”. ¡Por favor!