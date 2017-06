Por FERNANDO CARR PARÚAS

Me reuní hace días con una escritora de la ciudad de Cienfuegos, muy simpática ella y, por supuesto, muy culta, que en medio de la conversación dijo dos palabras que no entendí. Fueron ellas finao y jerbeteo, así que le pedí me las explicara.

Ella quedó atónita al ver que no las conocía.

Después de hacer ciertas investigaciones le comuniqué que se trataba de puros cienfueguerismos, y se quedó asombrada.

La primera, finao, siempre se dice así por finado, pero no en su acepción de ‘cadáver’, sino que quiere decir ‘persona mal vestida o vestida de forma estrafalaria y ridícula’. Pero coloquialmente nadie dice finado, sino finao. Por lo general se le dice a una persona: “Estás hecho un finao con esa ropa”.

Acerca de la segunda voz, no me supo decir cómo se escribía, pues nunca la había visto escrita. Así, pues, podría escribirse jerbeteo o gerbeteo, pero preferí escribirla con la letra j, así, jerbeteo. Significa ‘lugar, reunión, acto con un bullicio tremendo, donde no se puede tratar nada normalmente debido a tanto escándalo’.

Después pude verificar en Cienfuegos que ambas voces son usadas por personas mayores de 30 años, aproximadamente, pues los más jóvenes no las emplean. Por cierto, ninguna de las dos las encontré en los diccionarios de cubanismos.