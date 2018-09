Por FERNANDO CARR PARÚAS

(Recordamos a nuestros lectores que recientemente perdimos físicamente a Fernando, pero estamos cumpliendo el compromiso de publicar todas las colaboraciones que nos dejo escritas)

ENCARNA Caracuel, quien es casi centenaria y vive en La Habana, en la calle Apodaca, “necesita” saber por qué ha visto escrito en la prensa tanto “Óscar” como “óscar”, es decir, con iniciales mayúscula y minúscula, cuando se refiere a los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. Bien, le diré: cuando se escriba: “Premios Óscar” ambas palabras deben ir con mayúsculas, pues se trata de un nombre propio. Si se dijera: “Son pocas las actrices que han obtenido tres premios Óscar”, entonces, la palabra plural premios se escribe con minúscula. Ahora bien, cuando se hable de la estatuilla, se deberá escribir así: “La estatuilla del óscar es muy deseada”, pues aquí óscar es un nombre común. Si se va a citar a algún actor a quien se le han otorgado dos de tales estatuillas, se escribirá: “El actor Fulano de Tal se fotografió con sus dos óscares (estatuillas)”. Pero cuando se refiera a Óscar, como premio, el nombre es invariable, esto es, se debe usar en singular y en plural de igual forma: “La actriz Menganita tiene tres Óscar”. Entonces, en este caso que se refiere al premio, NO se puede pluralizar ni en “Óscares” ni en “Óscars”. La palabra Óscar y óscar, ya con inicial mayúscula o minúscula se debe acentuar en la letra o, pues es una palabra llana terminada en consonante distinta a –n o –s. Por su parte, óscares, como palabra esdrújula, debe acentuarse en la letra O.

Mi querido amigo Roberto Guzmán, académico dominicano, me envió un periódico de Santo Domingo que trae una equivocación. Voy a reproducir la frase en cuestión, pues puede aclarar alguna duda entre nosotros. El artículo del periódico Listín Diario se refería a la suerte de la vida en los barrios marginales, donde hay siempre alguna muerte violenta y decía así: “[…] si no es una voladora que ciega la vida de un morador de este sector marginado […]”. Bien, primero vamos a ofrecer el significado que tiene, en este caso, en la República Dominicana, la voz voladora: ‘Pequeño autobús popular de servicio público con ruta determinada’, esto es, se trata, de un ‘minibús de transporte público urbano’. Pero sucede que se escribió ciega, con ce (c), y este adjetivo significa: ‘Persona [femenina] privada de la vista’, y también es una forma del verbo cegar, cuya primera acepción es ‘quitar la vista a alguien’, cuando realmente se quiso expresar siega, forma del verbo segar, con ese (s), esto es: ‘Acción y efecto de segar’, y el verbo segar significa: ‘Cortar, interrumpir algo de forma violenta y brusca’, por ejemplo: “Segar la cabeza, el cuello”, esto es, “segar la vida”, como debió escribirse en el artículo antes citado: “[…] que siega la vida […]”. Recuerde: Ciega y siega son voces parónimas.