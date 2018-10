Por FERNANDO CARR PARÚAS (Recordamos a nuestros lectores que recientemente perdimos físicamente a Fernando, pero estamos cumpliendo el compromiso de publicar todas las colaboraciones que nos dejo escrita

LAS principales acepciones de la voz razón, son: ‘Facultad de discurrir’ y ‘acto de discurrir el entendimiento’. Anaxímenes (379-320 a. n. e.), historiador griego, biógrafo y compañero de Alejandro el Magno en sus campañas militares, dijo: “La razón necesita de la experiencia, pero esta nada vale sin la razón”.

La voz inglesa copyright, que aparece en las páginas legales de los libros, significa ‘derecho de autor’. Un símbolo lo identifica: ©.

LIBROS

MI buen amigo David E. Meili cada vez que visita a Cuba me trae un presente relacionado con su país de origen: la Federación Helvética, esto es, Suiza. Hace poco me obsequió un libro interesantísimo y nada tiene que ver con Suiza: el Diccionario de arte a partir de sus símbolos, de Sara Carr-Gomm. Los términos incluidos aquí tienen relación directa con algún detalle que aparece en una obra de arte. A veces, el libro trae una pintura con el detalle aludido, pero en otras ocasiones no aparecen tales detalles y sí solamente el artículo. Veamos algunos de sus artículos:

Grotesco: ‘El término, que se deriva del italiano grotta (que significa ‘cueva’), se originó a finales del siglo xv, cuando se descubrieron cámaras profusamente decoradas en la Casa de Oro de Nerón (siglo i). Este estilo de decoración entreteje humanos, animales, flores, follaje, armas y motivos clásicos. Fue especialmente popular en el siglo xvi’.

Conejo: ‘El conejo o la liebre se utiliza algunas veces como el símbolo de la lujuria, dada su conocida fertilidad. Por ejemplo, en la obra de Pisanello, La lujuria, aparece un conejo a los pies de tal personificación’.

Cornucopia: ‘Es el “cuerno de la abundancia”, mítico, rebosante de flores, fruta y granos. Una de las versiones relacionadas con su origen dice que cornucopia era el cuerno de la cabra Amaltea, quien amamantó a Júpiter (Zeus). En otra versión, Hércules (Heracles), como uno de sus doce trabajos, peleó contra Aqueloo convertido en toro y le arrancó un cuerno, pero “las náyades lo llenaron de frutas y flores aromáticas y los santificaron”. Este símbolo de la abundancia aparece con las deidades Europa, Abundancia, Paz y Ceres’. (Se muestra una ilustración que en el pie dice: “Cornucopia de la diosa Abundancia, sacada de la ilustración del libro Iconología, que data del siglo xviii”).

Dados: ‘Los dados representan el destino. Como parte de un juego de azar, los dados son el atributo de la Fortuna. En la Crucifixión, los soldados jugaron dados por el manto de Cristo: “Por eso se dijeron entre sí: No lo rasguemos, juguemos a los dados a ver a quien le toca”’.