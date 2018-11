GAZAPO GEOGRÁFICO

La Organización del Atlántico Norte (OTAN), se creó durante la Guerra Fría para combatir a la Unión Soviética y los países cercanos políticamente a ella. Cuando desapareció la Unión Soviética la OTAN prometió no incluir a estos países, pero faltó a su palabra. Empezó a incluir países del este. Los primeros fueron: Polonia, Hungría y la República Checa; y después Estonia, Letonia y Lituania, que formaban parte de la Unión Soviética, pero siguieron otros: Albania, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Montenegro y Rumania, y están en lista, “calienticos”, Georgia y Ucrania.

El pasado viernes 15 de junio de 2018, en un periódico apareció una lista de los veintinueve actuales países miembros de la OTAN, junto a un mapa en el cual se encontraban sombreados todos ellos.Con el número 16 estaba escrito en la lista el nombre de Hungría, aunque este país no fue sombreado. Por su parte, no aparece en esa lista el nombre de Austria, que ha deseado estar alejada de la OTAN, pero en el mapa aparece sombreado con el número 16. Es decir, quien hizo el mapa no estuvo muy claro de qué se debía sombrear y qué no.