Por FERNANDO CARR PARÚAS (Respondiendo al interés de varios lectores, se reproduce esta sección publicada en la edición impresa de BOHEMIA número 1 del 2012)

CON la voz Angora estamos denominando al antiguo nombre que tenía la actual ciudad de Ankara, en Turquía. El llamado gato de Angora es notable por su pelo largo y sedoso, y es originario de esa ciudad. Algunas veces, hay quien se equivoca y, en vez de decir Angora, expresa “Angola”.

En marinería, el cepo es el madero grueso que se sujeta al extremo del ancla o anclote y sirve para que aquella o este agarren en el fondo. Anclote es un ancla pequeña que se usa para embarcaciones menores. Contesto a Luis Mariano Cepeda, de Santiago de Cuba, y me valí del Diccionario marítimo, publicado por la Academia Naval de la Marina de Guerra Revolucionaria.

Gazapo biográfico

En una nota aparecida en la primera plana en los primeros días del 2011, dice el titular: “EE.UU. será el primer país hispanohablante en el 2050”. Más abajo se comenta un ensayo titulado “La andadura del español por el mundo”, cuyo autor es Humberto López Morales, el cual expresa que en ese año 2050 serán 102,8 millones de hablantes de origen hispano aquellos que vivirán en el territorio estadounidense, que para entonces tendrá unos 400 millones de habitantes. En la reseña sobre este ensayo nada se dice de cuántos habitantes tendrá México para esa fecha, que ya hoy cuenta con más de 100 millones, aunque sabemos que no todos los mexicanos hablan español, pues hay muchos que solamente hablan alguna de las lenguas autóctonas, pero relativamente se trata de una minoría. A mí me parece que el titular se puso por parte del medio de comunicación que originó la noticia, y no es eso lo que se pueda decir en el ensayo, que equivocadamente en nuestro periódico se le da el crédito de tal ensayo a “el filólogo español de la Universidad Complutense de Madrid”. Pero sucede que la cosa no es así. Humberto López Morales es cubano, nacido en La Habana en 1936. Muy joven se graduó de Doctor en Filología en la Complutense, y posteriormente fue nombrado catedrático en la Universidad de Puerto Rico; tiene alrededor de 50 títulos publicados y es miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, además de miembro de honor de otras similares de diferentes países hispanohablantes. Es una de las personas contemporáneas más autorizadas para hablar acerca de la lengua española. No se trata de un español, sino de un cubano.