Ha sido maravilloso ser Thaíssa

Si te dijera Yasmín Hadid de Gomlevsky, nadie sabría de quien hablamos, pero si les digo Thaíssa, enseguida nos daremos cuenta que se trata de la editora malgeniosa de Prado Montero en la telenovela Suerte de vivir.

Thaíssa es una joven inteligente, amante de los libros, tiene una lengua afilada y es algo gruñona. Lectora voraz, es capaz de citar nombres de autores e incluso citar de memoria. Ella toma la iniciativa de ayudar a su tímida compañera Evelyn a conquistar a Felipe, tratando de enseñarle a ser una femme fatale.

Yasmín Gomlevsky, es una actriz, cantante y escritora brasileña quenació en Rio de Janeiro el 18 de diciembre de 1992.De origen judío-polaco, se inició tempranamente en el teatro, influenciada por su hermano, el también actor Bruce Gomlevsky , ingresó a los 13 años en Tablado y a la Casa de Artes das Laranjeiras (CAL), las dos mayores escuelas de teatro de Río.

A los 16 años, realizó su primer trabajo profesional como protagonista de la obra “O Diário de Anne Frank”, interpretando el papel principal, por el que recibió una nominación a Mejor Actriz en el Premio Brasil a la Calidad 2010.

Entre Thaíssa y Yasmin hay un denominador común, quien es escritora y autora de Fogo Frio: Poemas desde detrás del refrigerador. “Ha sido maravilloso ‘trabajar’, como Thaíssa, en el mundo editorial, porque siempre he estado enamorada del ambiente literario. Desde que era adolescente, una de mis cosas favoritas para hacer es pasar la tarde en los pasillos de las librerías, curioseando, oliendo los libros”, dice la actriz en una entrevista con Next Chapter.

En Suerte de vivir para su personaje de editora junior declara: «¡Cuando pasé la prueba, estaba muy feliz! Esta es mi cuarta telenovela, pero Thaíssa es súper diferente a todo lo que había hecho antes», dice. La editora es difícil de carácter, parece amargada: ”No le interesa conocer a la gente, al igual que no le interesa conocerse a sí misma. Hay una capa muy rígida allí. Cada vez que tomo un personaje, creo todo un pasado lleno de preguntas y traumas para que no se convierta en una figura superficial. Esto no sale en la telenovela, por supuesto, pero así construí a Thaíssa”.

Yasmín canta desde pequeña, una motivación que le surgió en casa. “Mi mamá canta y mi hermano también, era algo que siempre ha sido parte de mi familia. Empecé a tomar clases de canto a los 13 años, pero antes ya hacía teatro”. “A los 19 hice una audición para ‘Rock in Rio – O Musical’, que fue mi primer trabajo como cantante, y luego terminé cambiando con Cazuza. musical».

En diciembre de 2022 Yasmín estrenó el disco «Jazz en 3D«, su primer trabajo musical de autoría con seis temas y disponible en todas las plataformas digitales, donde se desnuda en canciones que exploran todos los matices del proceso de liberación, autoconocimiento y maduración que vivió tras una ruptura. “Este disco salió directo de mi alma, donde expuse mis dolores afectivos e inicié un camino de sanación del corazón”, dice la cantante que no teme exponer sus angustias personales.

Tras el éxito de Thaíssa, en Suerte de vivir, Yasmin Gomlevsky está preparada para continuar su carrera como actriz. Sueña con interpretar a una villana, especialmente en la televisión, algo que el público ama odiar. Espera asumir papeles donde pueda explorar la vulnerabilidad, la maldad y la pureza. Le gustan los papeles profundos y que le permitan entregar tantas capas como le sea posible.

***

