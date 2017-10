Por PEDRO ANTONIO GARCÍA

Fotos: YASSET LLERENA

Tras tres días de intensas jornadas de trabajo concluyó este jueves el Segundo Simposio Internacional La Revolución Cubana. Génesis y desarrollo, que desde el martes último sesionó en el Palacio de las Convenciones de La Habana.

Asistieron a la jornada de clausura el evento Miguel Díaz Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Fernández, Héroe de la República de Cuba, y el comandante del Ejército Rebelde, Julio Camacho Aguilera, entre otras personalidades.

René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba, al pronunciar las palabras de clausura, afirmó que en el estudio de la historia Fidel encontró lecciones y experiencias para hacer Revolución.

A la historia acudía el líder de la Revolución como a un arma estratégica, añadió, y convocaba a conocer más la historia de Cuba pues planteaba que no podía haber una buena educación política si no hay una buena educación histórica, que no podía haber una buena formación revolucionaria sin una buena formación histórica.

Fidel marca un antes y un después en la historia de este continente, aseguró. Su legendaria figura, dijo, será por siempre un referente de dignidad, solidaridad, entereza y sabiduría. Nos legó una obra práctica y un tesoro de ideas del que debemos beber para enfrentar el futuro.

González Barrios anunció que el Instituto de Historia de Cuba ya tiene organizado el archivo histórico del héroe guerrillero Camilo Cienfuegos, que será abierto al público el próximo 8 de enero, aniversario de la entrada de Fidel a La Habana tras el derrocamiento de la tiranía batistiana.

Convocó a los historiadores a participar en el XII Taller Internacional 1º de Mayo en abril de 2018, espacio idóneo para el debate sobre las luchas políticas y sociales de estos tiempos, y a la tercera edición del simposio sobre la revolución Cubana para octubre de 2019.

Sobre el tercer simposio, informó que tendrá como principales líneas de análisis y reflexión el aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana, el bicentenario del nacimiento de Carlos Manuel de Céspedes, los sesenta años de la desaparición de Camilo Cienfuegos y los 30 años del derrumbe del campo socialista en Europa.