Un equipo de investigadores liderado por Carlos León, en colaboración con el Ministerio de Cultura de España, ha concluido la fase inicial de un proyecto que documentó y localizó 681 barcos del Imperio español hundidos en el Caribe y la costa atlántica de EE.UU. entre 1492 y 1898.

Los naufragios ocurridos en ese periodo frente a Cuba, Panamá, República Dominicana, Haití, Bermudas, las Bahamas y la costa atlántica de Estados Unidos van desde el hundimiento de la Santa María en 1492, hasta el destructor Plutón, que se fue a pique en la batalla naval de Santiago de Cuba en 1898.

De acuerdo con León, citado por The Guardian, dos de los objetivos fundamentales de la investigación fueron “idear una herramienta que pueda utilizarse para identificar y proteger los sitios de naufragios” y, por otra parte, “recuperar un poco de historia que ha sido olvidada”. “Se han investigado los barcos más famosos, pero hay un gran número del cual no sabemos absolutamente nada. No sabemos cómo se hundieron o a que profundidad”, agregó.

En cuanto a las causas de los naufragios, se determinó que la mayoría de los barcos (91,2 %) se hundió por tormentas y huracanes. Del resto, el 4,3 % tuvo problemas de navegación, el 1,4 % se hundió en batallas navales y el 0,8 %, en ataques de piratas.

Al comentar sobre el cargamento de esos navíos, el equipo destaca que no solo se trata de productos y comercio, sino también de “ideas”. Según señaló León, los investigadores encontraron “muchos barcos cargados con objetos religiosos: reliquias, decoraciones e incluso con piedras para construir iglesias”.

(Actialidad RT)

