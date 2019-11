De los habaneros, el más ilustre

Por TANIA CHAPPI

Hasta que este noviembre no llegue a manos de los lectores el volumen al cual ha dedicado varios años, Joseph Trujillo Fonseca, especialista de la Sociedad Cultural José Martí, no se sentirá satisfecho. Iniciada en 2006, la vasta labor implicó buscar “toda la información y las imágenes posibles sobre la presencia de Martí en La Habana, entre 1853 y 1879, en que es deportado por segunda vez y no regresa más a la ciudad”, precisa el entrevistado.

Al investigador lo apoyó la red de instituciones que atesoran fondos sobre El Apóstol. “Ante todo, pensamos en recopilar la mayor cantidad de documentación que pudiera ofrecer el Museo de Guanabacoa, el de Regla, la Casa Natal, la Fragua Martiana, el Centro de Estudios Martianos, el complejo Morro-Cabaña, y el legado del propio Martí. Siempre puse como premisa que él me tenía que acompañar durante todo el trabajo; y nosotros adoptar una mirada nueva, de modo que el resultado fuera mostrar un Martí más cercano a la nueva generación”.

Transcurrida una década, la obra terminada recoge en sus más de 200 páginas –con un formato manuable, de 23 x 15 cm– no solo los nombres y datos de lugares, personalidades, sucesos, igualmente anécdotas, abundantes fotografías y dibujos, mapas, documentos, testimonios de José Martí y de algunas personas que lo conocieron.

“¿A cuáles sitios nos referimos? Por supuesto, a los colegios donde estudió, las casas donde vivió la familia, las iglesias donde fueron bautizados él y sus hermanas, y en las que contrajeron matrimonio sus allegados. Asimismo, al Muelle de Luz, la Alameda de Paula, el Parque Central, el Prado…”

Precisa Trujillo que al indagar acerca de calles, plazas y edificaciones se remontaron a sus orígenes, y en buena parte de los casos les ha sido posible revelar su transformación hasta hoy. Por ejemplo, sobre la esquina de Prado y San Rafael –uno de los 136 emplazamientos con los que Martí se relacionó–, donde se alza el hotel Inglaterra, con el café El Louvre, veremos desde la carpita en la cual alguien empezó allí a vender melcocha, hasta el inmueble actual, pasando por momentos de su construcción.

-¿Qué más nos ofrece Tras los pasos de… José Julián Martí Pérez?

-Sorprendentemente, por lo general ha existido en las biografías una omisión: nos presentan a Martí estudiando, escribiendo, trabajando, pero solo, desprotegido, sin la ayuda de nadie. Sin embargo, hubo personas que lo apoyaron de forma desinteresada. Así lo hizo Francisco de Paul Arazoza, quien le pagó su segundo colegio, y después se convirtió en padrino de Antonia, una de sus hermanas.

“Y están quienes en determinadas circunstancias confluyeron con él, sin llegar a forjar una amistad. Así, en el Colegio San Anacleto, al que asistió Martí, impartió clases, como profesor de literatura y música, José Fornaris Luque, el patriota que creó con Carlos Manuel de Céspedes la hermosa canción La Bayamesa.

“Ellos ocupan un lugar en el libro. Además, le hemos dado espacio a diversos escritos y publicaciones de la época; por citar uno, aparece mencionado el Álbum de los niños, que sirvió de inspiración a José Martí cuando años después este concibió, en Nueva York, La Edad de Oro”.

También encontraremos sitios que en su niñez y juventud conoció fuera de la capital, aunque en el occidente del país: Hanábana, la vía férrea de El Rincón hasta Batabanó (recorrida como primera parte de su viaje a Isla de Pinos), Vuelta Abajo, visitado en 1879 mientras intentaba sumar a otros jóvenes al movimiento independentista.

-¿Cuándo podremos leer Tras los pasos…? ¿Y qué acogida desean que tuviera?

-Ediciones Geo ha previsto presentarlo a mediados de noviembre, como homenaje al aniversario 500 de La Habana. Estará disponible en los dos soportes: impreso (la tirada será de 5 000 ejemplares) y digital.

“Cada persona ¿qué le puede legar a sus hijos, a sus nietos? Pensando en ellos se compiló toda esta información sobre Martí y los ‘perimartianos’ de Cuba y el resto del mundo. Así, si los lectores hacen un buen uso de este libro y del mapa acompañante, conocerán más a nuestro país y, como ha dicho el poeta Lezama Lima, a ‘ese misterio que nos acompaña’”.