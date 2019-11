El doble significado de la partida del Yate Granma

En la madrugada del 25 de noviembre de 1956 el Yate Granma, una embarcación de recreo de madera diseñada para albergar con comodidad no más de 6 0 7 personas, iniciaba su travesía desde el puerto mexicano de Tuxpan hacia Cuba hundido por encima de su línea de flotación por la carga de 82 expedicionarios, armas, parque, alimentos y tanques llenos de petróleo, lo que podía llevar a un seguro naufragio ante las impredecibles marejadas del Mar Caribe.

Pero algunos de esos jóvenes expedicionarios, encabezados por Fidel Castro, no era la primera vez que se enfrentaban a retos y misiones que parecían imposibles de encarar.

Poco más de tres años antes, el 26 de julio de 1953, un grupo de revolucionarios dirigidos también por Fidel y con fusiles y escopetas de caza asaltaron el Cuartel Moncada, la segunda fortaleza del país, en Santiago de Cuba, y el Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, custodiados por más de mil soldados armados hasta los dientes.

Y aunque los asaltantes no alcanzaron su objetivo militar y fueron masacrados a sangre fría, los sobrevivientes con Fidel al frente encararon con dignidad la prisión y cuando por la presión del pueblo fueron amnistiados en 1955, conformaron el núcleo de combatientes que siguieron a su líder histórico al exilio en tierras aztecas y muchos emprendieron la odisea del Granma.

Fidel en su despedida momentánea del país en julio de 1955 declaró: “ Las puertas adecuadas a la lucha civil me las han cerrado todas. Como martiano, pienso que ha llegado la hora de tomar los derechos y no pedirlos, de arrancarlos en vez de mendigarlos. La paciencia cubana tiene límites (…) De viajes como este no se regresa, o se regresa con la tiranía descabezada a los pies.

El dos de diciembre el Granma llegó a su destino en un desembarco o naufragio como los calificó Ernesto Che Guevara, el entonces médico de los combatientes por las dificultades del inhóspito lugar al cual llegaron entre los mangles y los pantanos de la Playa de Las Coloradas.

Las tropas de la dictadura se encontraban de operaciones alertadas por el servicio de inteligencia que trabajaba en México y que no obstante fracasar en su intento por asesinar al líder de la Revolución, alertó de la salida del yate.

La demora de la travesía por las propias condiciones del mar y lo sobrecargado del Granma que conllevó a que tuviera que reducir su velocidad, hizo imposible coincidir el desembarco con el levantamiento coordinado del 30 de noviembre en Santiago, dirigido por Frank País y que tenía como objetivo, además de apoyar el desembarco, emprender desde el inicio la ofensiva revolucionaria en la región.

El cinco de diciembre en Alegría de Pio, un monte ralo a orillas de un cañaveral, los expedicionarios cayeron en una emboscada del ejército y se dividieron en varios grupos bajo una lluvia de plomo. En los días sucesivos muchos fueron ultimados a sangre fría por los esbirros que en sus partes militares dieron por liquidado a Fidel y sus compañeros.

Una pequeña parte de los sobrevivientes, entre los que se encontraban los grupos de Fidel y su hermano Raúl y otros, con el apoyo de los campesinos organizados por Celia Sánchez Manduley, pudieron llegar a zonas seguras de la Sierra Maestra y encontrarse para conformar el germen del Ejército Rebelde, que a inicios de 1957 libró sus primeros combates victoriosos.

Quiso la coincidencia histórica que exactamente 60 años después del inicio del viaje del Granma, otro 25 de noviembre pero de 2016 el invicto Comandante en Jefe Fidel Castro, el que había logrado el triunfo de la Revolución a pesar de dificultades extraordinarias y frente al imperio más poderoso de la historia , partió hacia la inmortalidad dejando el mismo espíritu de lucha y decisión de los 82 expedicionarios que lo siguieron en aquella travesía, pero ahora hechos millones en los hijos dignos de la Patria.