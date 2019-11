Desde tiempos inmemorables devino lugar de encuentros y desencuentros, que cual imán atraía la mirada codiciosa de sus vecinos. Marinera, vetusta y moderna a la vez: La Habana posee un encanto casi indescriptible y muchos coinciden- y no solo los citadinos-, en que quien no la conoce, entonces no conoce a Cuba.

Muchas fueron las alabanzas y argumentaciones de los encuestados por mi acerca del tema, que ha inspirado a poetas, músicos, políticos y a simples enamorados de su urbe capital, como un anciano, quien sin pensarlo dos veces, me dijo: “La Habana…es La Habana. Es única”.

Ciudad con alrededor de dos millones de habitantes y playas de calidad a escasos 15 minutos de su centro; no solo tiene atributos para la más convencional de las modalidades del ocio; sino que igual ha devenido excelente plaza para atraer al más diverso turismo internacional, mas ahora cuando celebra su V Centenario, motivo por el cual construcciones y renovaciones inundaron sus dominios, sumándose a obras anteriores y al movimiento por paliar las secuelas del tornado de principios de este calendario.

Han sido por ende cinco siglos acumulando historia, en particular su Centro Histórico, que constituye en conjunto una de las más bellas localidades iberoamericanas.

Muchos son los lugares que distinguen a sus predios: el Castillo de los Tres Reyes del Morro, el de la Real Fuerza, la Catedral de La Habana, el malecón habanero, el recién remozado Capitolio, el Paseo del Prado, la estatua del Cristo, la Plaza de la Revolución y su muy mejorada planta hotelera, por solo mencionar los más descollantes, siempre corriendo el riesgo de un olvido imperdonable.

La Villa de San Cristóbal de La Habana ve llegar este 16 de noviembre- fue fundada en 1519- su medio milenio, mientras sus calles de adoquines y sus sitios históricos continúan deleitando a visitantes extranjeros e, incluso, a sus propios habitantes que descubren en paisajes ya frecuentados, otras realidades.

Descrita por el barón prusiano Alejandro de Humboldt, considerado el segundo descubridor de Cuba, como “una de las ciudades más pintorescas de América”, con el transcurrir del tiempo otras personalidades, foráneas y autóctonas, la encuentran hoy tan hermosa como antaño, vestida con el barroquismo secular de la madera, los vidrios, los enrejados y sus muchas columnas, en una comunión de estilos extendidos también al neoclásico y el eclecticismo.

Dueña de un gran caudal de historia, patrimonio y tradición, La Habana constituye el destino cultural por excelencia de la Mayor de las Antillas.

El Premio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway, afirmaba que, en belleza, solo la superaban Venecia y París. Otras firmas autorizadas la describen como una localidad abierta, alegre y desprejuiciada que sabe, sin embargo, vivir su propia vida interior.

Inspiración perpetua para artistas de diversas artes- y no solo bardos-, que han plasmado de mil formas diferentes sus apreciaciones, ante su magnetismo pocos son quienes quedan inmunes.

Es el bullicio, los colores de la vegetación, lo tórrido del clima, el ritmo y la música que flotan por doquier, las bellezas del paisaje, sus parques y plazas; y sus habitantes, cálidos, jaraneros, y casi siempre con la sonrisa a flor de piel; todo eso y más, sirven de adornos ineludibles que prestigian a la principal localidad de la bien llamada Llave del Mar Caribe.

Devenida con el paso del tiempo en un enclave privilegiado para las comunicaciones y el comercio; hoy, el centro administrativo, político, económico y científico del país, crece a los ojos del orbe, testigo de cómo- a pesar de las restricciones de diverso signo que afronta la Isla por el arreciado bloqueo de EE.UU. y la crisis financiera internacional-, su imagen mejora para bien de sus pobladores y del turismo que la prefiere, aunque muchos resulten todavía los temas pendientes. Aun así este sigue y seguirá siendo un destino atractivo, agradable y seguro.

No en balde, este territorio se incluyó entre las 25 localidades más fotografiadas del planeta. Concretamente, ocupó el puesto número 21 del ranking hecho público por Shigstmap. También- y más reciente-resultó incluida, junto a otras seis urbes, entre las Ciudades Maravillas.

Más del 50 por ciento de quienes visitan la nación lo hacen entrando por La Habana, la puerta de Cuba al mundo; y ahí mismo, desde el impacto visual primario, sumada la idiosincrasia de los anfitriones, comienza a gestarse entonces el ajiaco de sentimientos que la capital cubana despierta en sus huéspedes, los mismos que, sin haberse puesto de acuerdo con mi longevo entrevistado, confirman totalmente conquistados: “La Habana es…La Habana. Es única”.