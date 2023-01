João Bravo es diferente

Todavía no ha cumplido los 14 años, pero ya se ha llevado a casa dos estatuillas a Mejor Actor Infantil en los premios Mejor del Año en Domingão do Faustão. Nada mal para el currículum de João Bravo, quien nació como João Gabriel Almeida Bravo, un notable hombrecito que, dos años después de ganarse el lauro con el papel de Dedé en A Força do Querer (2017), repitió el mismo honor, esta vez gracias a su interpretación del imaginativo Peter en Suerte de vivir. “Es un honor llevar este premio a casa…” Joao dedica este premio a la familia de la telenovela, que lo ayudó mucho.

Si en Suerte de vivir su personaje siempre se dedica a hacer videos dejando en segundo plano los deberes, en la vida real el actor João Bravo, de 13 años, mantiene en armonía sus estudios y su tiempo libre.

“Me gusta mucho jugar videojuegos con mis hermanos. Y jugar en el patio trasero cuando estamos en la casa de Saquarema. Jugar a la pelota, trepar a los árboles, jugar al voleibol, acostarme en la hamaca y leer un libro”, dice el actor infantil.

El hijo más pequeño de Paloma es juguetón y sueña con ser un influencer digital. Se dedica a hacer videos. Mientras tanto, deja en un segundo plano los deberes, lo que afecta su rendimiento escolar y preocupa aún más a la madre. Sobre las similitudes de su personaje con el famoso Peter Pan explica: “Los dos son aventureros, tienen la dicha de ser un niño, jugar y no querer crecer. Es una pena que no pueda volar” , bromea João Bravo.

Sobre la oportunidad de integrar el elenco de Suerte de vivir cuenta: “Estaba de vacaciones en Saquarema cuando mi mamá recibió una llamada. El productor de casting de la telenovela me quería ver, fijamos el día, fui y luego llamaron diciendo que sería Peter. Y yo estaba saltando de alegría”.

Con varias escenas junto a Grazi Massafera en la trama, João dice que trabajar con ella es divertido. “Grazi es mi mamá en la telenovela. Es muy linda conmigo, me ayuda mucho, da consejos y jugamos en los intervalos”, dice el actor, que ya había sido hijo de Juliana Paes en A Força do Querer (2017).

Como en la telenovela, João no es hijo único. “Tengo 2 hermanos más. Isaac, el menor, y Pedro, el mayor. Me llevo muy bien con ellos”. Sobre el futuro, la voluntad es seguir en la carrera artística: “Me encanta ser actor. Quiero seguir siendo y ser feliz actuando”.

***

Fuentes consultadas y fotos: correiobraziliense, Observatoriodatv, Gauchazh, Observatoriodatv, O Día, Revistaquem, Areavip, GloboFilmes, Purepeople, Cars, TvGlobo