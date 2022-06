Cartelera semanal de la tv cubana

12:39AM martes, 14 de junio Set y Cine: Como se Hizo Transformer / Set y Cine: Como se Hizo Transformer / RTX

1:09AM martes, 14 de junio DOMINGO EN CASA: EL AMOR ESTA EN EL AIRE / Sinopsis: El joven Scott Hastings proviene de una familia con una amplia trayectoria en las vides del baile de salón. Desde muy pequeño ha sido entrenado y ahora es un talentoso bailarín / RTX

6:30AM martes, 14 de junio HOLA CHICO / Canción de Bartolito Pupp dogs Pals (El desfile imperdible) Albert (La naturaleza sabe más) /

7:12AM martes, 14 de junio ANIMADOS: Paw Patrol / Los cahorros y los gatitos travisos / Estreno

8:10AM martes, 14 de junio UTILISIMO: Cuerpo en armonía / Tema: autopicnic, ejercicios de posturas y automasajes. /

8:33AM martes, 14 de junio DOCUMENTAL: Iván el Terrible. / Sinopsis: El documental es una biografía de Iván IV Vasilievich, llamado Iván el Terrible, que fue el primero en llevar el título de zar de Rusia. / Estreno

9:18AM martes, 14 de junio D´TODO / Tema: museo del banco de México /

9:43AM martes, 14 de junio DOCUMENTAL: La vida en Yellowstone, otoño. / Sinopsis: Salvaje y antiguo Yellowstone es un tesoro de la naturaleza, un paisaje emblemático que millones de personas viajan cada año para ver su belleza y naturaleza indomable. / Estreno

10:07AM martes, 14 de junio CINEVISION: Otro chance para amar / Sinopsis Dos años después de que su marido falleciera en un accidente, Annie no se plantea ninguna nueva relación con otro hombre. Está centrada en cuidar de sus hijos y en sacar adelante su pequeña empresa /

12:02PM martes, 14 de junio Set y Cine: Chaplin 5 / Set y Cine: Chaplin 5 / Estreno

12:08PM martes, 14 de junio DOCUMENTAL CHINO: Instrumentos musicales de China. El dizi 2da parte. / SINOPSIS: Familias, amigos, encuentros y desencuentros, tradiciones, sabores peculiares, una canción, una imagen de nuestras vidas / Estreno

12:31PM martes, 14 de junio #´s 1 / Talento: Shawn Mendes & Justin Bieber – Monster / The Chainsmokers – Don’t Let Me Down / Kelsea Ballerini – Miss Me More / Jason Derulo & Jawsh 685 – Savage Love / Imagine Dragons – Follow You / Estreno

12:47PM martes, 14 de junio FACILISIMO / Starz contra las fuerzas del mal Frankie los zhu zhu pets (Ahora me ves, ahora no me ves) Bob´s Beach (Ser o no ser) Santiago de los mares (El gran tesoro de Santiago) /

1:33PM martes, 14 de junio SERIE INFANTIL: Timón y Pumba / Cap 7 / Estreno

1:56PM martes, 14 de junio SERIE JUVENIL: LEGADOS TEMP.2 / Capítulo 7 / Estreno

3:00PM martes, 14 de junio SERIE: TE ALQUILO MI AMOR / CAP 126 / Estreno

4:46PM martes, 14 de junio DOCUMENTAL RT: Ballenas grises: el orgullo de Sajalín. / SINOPSIS: Nos hallamos en la sexta extinción masiva de especies en la historia de la Tierra, y la culpa es del ser humano. Pero tal vez no todo esté perdido: un puñado de ballenas grises /

7:32PM martes, 14 de junio SERIE: La teoría del Big Bang Temp.1 / Cap2 / Estreno

9:27PM martes, 14 de junio DOCUMENTAL FORENSE: La casa del mal. Anthony Fiebiger. / Sinopsis: Sharon Morris relata la historia de como se hizo novia de Anthony Fiebiger, un asesino y violador que asesinó a dos mujeres. Estos crímenes lo llevaron a que lo condenaran a muerte. / Estreno

