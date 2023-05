La estética surrealista en el videoclip de Michel Gondry

El surrealismo es un movimiento artístico que surgió en la década de 1920 y se caracteriza por la exploración de la mente, el subconsciente y los sueños a través de la creación de obras que desafían la lógica y la razón. Según el historiador del arte William S. Rubin, el surrealismo se define como «una revolución de la imaginación que busca liberar al ser humano de las limitaciones de la razón y la lógica».

En la actualidad, el surrealismo sigue siendo una fuente de inspiración para muchos artistas, incluyendo al director francés Michel Gondry, quien nació en Versalles, Francia, en 1963. La búsqueda de la libertad creativa se puede ver en la obra de Gondry, conocido por su enfoque innovador y surrealista en la dirección de películas como “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004) y “La ciencia del sueño” (2006).

En su libro Michel Gondry: You’ll Like This Film Because You’re In It , el propio Gondry describe cómo la estética surrealista se manifiesta en el uso de efectos visuales y su capacidad para crear mundos imaginarios que desafían la realidad. Además, el filme “La ciencia del sueño”, centrado en las experiencias oníricas de su protagonista, es un ejemplo claro de la influencia del surrealismo en la obra de Gondry.

Sin embargo, la estética del surrealismo no solo está presente en la filmografía del director francés, sino también en su extensa producción de videoclips. El videoclip es una forma de arte audiovisual que se caracteriza por su corta duración y estrecha conexión con la música popular. Surgió en la década de 1960 y se popularizó en la década de 1980 con la creciente difusión de la televisión y la música en los medios de comunicación de masas.

Pueden ser de diferentes tipos, como los performance clips, que muestran a los artistas interpretando la canción en vivo, o los conceptual clips, que tienen una trama y una historia que se desarrolla a lo largo del video. También pueden ser animados, con efectos especiales o con técnicas de animación stop-motion. Gondry ha incursionado en todas las tipologías.

El videoclip revolucionó el mundo del audiovisual y la música al permitir que los artistas expresaran su creatividad de una manera más visual, lo que les permitió llegar a una audiencia más amplia. Además, se convirtió en una herramienta de marketing muy efectiva para promocionar la música y los artistas. En la promoción, el director francés ha incursionado de una manera intensa ya que dispone su creatividad al servicio de la publicidad: Gondry ha dirigido numerosos comerciales premiados, y un ejemplo notable es su comercial para Levi’s “Drugstore” (2002).

En cuanto a si el videoclip es considerado arte o simplemente un resultado de la técnica audiovisual, esto puede ser objeto de debate más profundo. Algunos críticos lo consideran una forma de arte legítima, mientras que otros lo ven como un producto comercializado y diseñado para vender música. En el caso de los clips de video que exploran una estética del surrealismo existe una fuerte tendencia a catalogarlos como una forma de arte legítima, por cuanto se apela a la imaginación y a la subversión de paradigmas dominantes.

La estética del surrealismo es un elemento recurrente en la realización de Michel Gondry, por varias razones. En primer lugar, Gondry se ha visto influenciado por el trabajo de artistas surrealistas como Salvador Dalí y René Magritte, cuyas obras exploran la relación entre el mundo real y el mundo de los sueños y la imaginación. También, Gondry ha adoptado esta forma de arte y la ha incorporado a su videoclip, creando mundos visuales al margen de lo humanamente posible, lo que me hace sospechar que más que un estilo preferido para su obra artística, ello constituye una forma y/o norma de expresión. Un estilema.

En muchos casos, los videoclips surrealistas se basan en la creación de mundos imaginarios que desafían las leyes de la física y la realidad y que, a menudo, presentan imágenes de objetos y seres que se funden y se confunden entre sí. Estos mundos surrealistas pueden ser oscuros y amenazantes, o pueden presentar una estética más lúdica y colorida, pero en cualquier caso buscan transmitir una sensación de extrañeza e inquietud al espectador. Los videoclips surrealistas presentan imágenes y escenas que desafían las expectativas del público y que sugieren nuevas formas de pensar y de ver el mundo.

Entonces cabría preguntarse: ¿contiene esencialmente el videoclip de Michel Gondry la estética surrealista? En este texto nos adentramos en la estética de varios clips de video y las tesis que los componen, lo que nos permitirá analizar algunos ejemplos en sus diferentes áreas: el uso de la técnica, la creatividad, la complejidad narrativa y la representación visual.

El uso de la técnica es una de las tesis más fuertes y evidentes presentes en la obra de Gondry. Pero no una técnica estándar como se aprecia en el videoclip de la cultura dominante (mainstream), sino una peculiar y rebuscada. El director francés es un destacado especialista en técnicas de videografía y efectos visuales, la animación e inversión de tiempo y espacio, los efectos de croma, entre otras. Uno de los ejemplos más sobresalientes en este sentido es su videoclip para la canción “Let Forever Be” (1999) de The Chemical Brothers[i].

En este video, Gondry utiliza intensamente la técnica de la animación stop-motion (que consiste en hacer una animación fotograma a fotograma), presentando una serie de cambios rápidos en el decorado y la apariencia de la protagonista. El resultado de esta combinación tan fructífera es un equilibrio entre la música y las imágenes. Este principio técnico permite al video utilizar un lenguaje visual que se comunica con la música y genera una experiencia sensorial en una historia cuyas realidades están interconectadas mediante la alteración del tiempo, basada en la coreografía de uno de los musicales de Hollywood más fascinantes: “Dames” (1934). El francés hace uso de la repetición matemática de elementos visuales, que guarda una relación con los loops de la canción, en el caleidoscopio urbano con el que todos nos hemos quedado hipnotizados en algún momento.

En “Sugar Water” de Cibo Matto[ii], Gondry presenta dos historias que se muestran en pantalla dividida y que parecen no tener relación alguna. Sin embargo, a medida que el video avanza, se revela que las dos historias se están desarrollando simultáneamente en el mismo lugar y momento, lo que crea una sensación de conexión entre los personajes. El uso de técnicas de edición y la combinación de elementos surrealistas, como equiparar una ducha de agua tibia con una ducha de azúcar refinada, hacen que el video sea una experiencia visual entretenida.

El videoclip de The White Stripes[iii] “Fell In Love With A Girl”, cuenta la historia de una chica que se enamora de un muchacho, pero su padre se opone a la relación. El chico intenta construir un castillo para impresionar al padre de la chica, pero ella lo ayuda a construir un robot en su lugar. Finalmente, el robot es capaz de conquistar al padre y permitir que la pareja esté junta.

En este caso, Gondry utilizó piezas de lego para crear las imágenes. Se caracteriza por la técnica de animación stop-motion, en la que se utilizan objetos y se los mueve muy lentamente para crear la ilusión de movimiento. Una laboriosa técnica que requirió de mucho tiempo y esfuerzo para crear cada imagen. Sin embargo, el resultado final es una animación fluida y llamativa que ha sido reconocida como una de las más innovadoras y creativas en la historia de los videos musicales.

Otro aspecto en la obra de Gondry es la creatividad en la producción audiovisual. En sus videoclips, crea esquemas y formas narrativas sorprendentes que tienen como objetivo primordial provocar una reflexión en el espectador. En el caso del video musical “Around the World” de Daft Punk[iv]. En “Around the World”, Gondry utiliza una técnica de repetición de imágenes para crear una coreografía visual hipnotizante. Este enfoque en la música y la danza refuerza la naturaleza hipnótica del video y lo convierte en un viaje surrealista a través de la música.

Este es quizá uno de sus videos más famosos en el que momias, esqueletos, nadadoras, robots y gimnastas transitan por la vida, representada como una curiosa pista de discoteca, de manera circular y en bucle. El fondo a lo “cuatro en raya” es la nota que le aporta fluidez a una propuesta que, por otra parte, nos recuerda a los bailes infantiles de los programas de televisión. Cada personaje en el video representa una nota musical diferente, lo que crea un efecto de música visual que se mezcla con la canción.

Con gran creatividad también dirigió el videoclip “Come Into My World” de Kylie Minogue[v] (2002). El rey del bucle le propuso a Kylie la idea de multiplicarla y soltar a sus clones por París. La posproducción fue lo más costoso del video, pero al final Kylie consiguió llegar a los primeros puestos de todas las listas con este hit y, gracias a su disco “Fever”, obtener alcance universal con su pop.

El director en cuestión también se caracteriza por crear imágenes y narrativas complejas, lo que se puede ver en el videoclip de la canción “Everlong” (1996) de los Foo Fighters[vi]. Aquí, Gondry utiliza efectos visuales y digitales para generar un ambiente único que transforma la música en una obra audiovisual. Además, el video consigue transmitir una historia con una estructura narrativa compleja que genera en el espectador una reflexión sobre la complejidad de las relaciones humanas. En el video, se utiliza una técnica de montaje muy rápido y muchos elementos visuales para contar la historia de un hombre que intenta rescatar a una mujer en una casa embrujada. La estructura narrativa compleja y los elementos visuales ayudan a transmitir las emociones y la tensión de la historia. Y los distintos puntos de giro en la narrativa resultan muy inesperados y surreales.

La representación visual es otra de las tesis principales en el trabajo de Gondry. Su habilidad para crear universos imaginarios y fantásticos se ha hecho patente en sus diversas producciones, como en su videoclip “Human Behaviour” (1993) para la cantante Björk[vii]. Aquí, Gondry utiliza simbolismos y elementos visuales para representar la historia, creando imágenes enigmáticas. La obra audiovisual se convierte en un universo gracias a su estética singular y evocadora.

En el video Gondry utiliza técnicas de animación de stop-motion y elementos visuales simbólicos para representar la historia que sigue a una mujer que escribe su propia historia en un libro mágico que puede controlar la realidad. Además de la creación de estos mundos imaginarios, el surrealismo en el videoclip también se ha utilizado para subvertir y cuestionar las normas sociales y culturales convencionales, como en el caso de “Human Behaviour”.

El encuentro entre la islandesa y el realizador francés fue muy prolífico. Estos dos artistas experimentales se encuentran por el camino; se dan la mano y se lanzan al abismo de la creación. En “Hyperballad” (1996) de Björk, Gondry es el psicoanalista digital de una Björk dormida que es capaz de generar sueños digitales y proyecciones lumínicas sobre su cara, que estimula la imaginación y que, según dicen, fue grabado en una sola toma.

Hasta este momento se ha argumentado que la estética del surrealismo está presente en los videoclips analizados de Michel Gondry, y cómo. En resumidas cuentas, esta estética se caracteriza por la creación de mundos imaginativos y oníricos, que desafían las convenciones de la realidad y exploran temas como el subconsciente y la psique humana. En el caso de Gondry, se debe en gran parte a su enfoque en la imaginación como herramienta para la creación de mundos fantásticos y surrealistas.

En su documental “I’ve been 12 forever” (2004), Gondry habla sobre su infancia y sobre cómo su imaginación lo ayudó a crear mundos soñadores desde una edad temprana. Explica que siempre ha tenido una mente creativa y que la ha utilizado para crear mundos fantasiosos al margen de la realidad y lo que se ha logrado desde la técnica audiovisual.

Esta razón también la respaldan varios críticos:

“Gondry es un artista visual con una capacidad única para crear mundos imaginarios a través de la mezcla de técnicas analógicas y digitales. Su trabajo es una exploración constante de la creatividad y la inventiva, y su enfoque experimental ha llevado la narrativa cinematográfica a nuevos territorios” (Halligan, 2006). “Michael Gondry es uno de los directores más innovadores y experimentales de nuestro tiempo. Su estilo visual es tan distintivo como fascinante, y su habilidad para crear mundos oníricos e imaginativos es simplemente impresionante” (Cabin, 2017).

En conclusión, Gondry es un artista experimental cuya obra en el videoclip posee una estética surrealista que se pueden fundamentar a partir de las tesis que hemos analizado en este ensayo: el uso de la técnica, la creatividad, la complejidad narrativa, y la representación visual. La capacidad de Gondry para crear atmósferas visuales complejas, espectaculares y emotivas es incomparable. Su trabajo es un ejemplo de un artista adaptable y capaz de generar elementos nuevos e imaginativos, tanto en sus aspectos visuales como en la construcción narrativa.

[i] The Chemical Brothers es un dúo británico de música electrónica, formado en Mánchester en 1989,​ por Tom Rowlands y Ed Simons.​ Conocidos por sus actuaciones en vivo, junto con The Prodigy, Fatboy Slim y otros más, fueron los pioneros del género big beat.

[ii] Cibo Matto (que en italiano viene a significar comida loca) fue una banda de rock alternativo formada en 1994 en Nueva York por las japonesas Yuka Honda y Miho Hatori. Honda es instrumentista y Hatori cantante. En 2001 la banda se separó, y tanto Honda como Hatori sacaron discos en solitario; posteriormente en 2011 la banda se reunió de nuevo, para volverse a separar en 2017. El sonido de la banda se basa en el uso de todo tipo de recursos técnicos, especialmente muestreos (samplings) de otros artistas, y en el eclecticismo. Muchas de sus canciones son versiones de temas clásicos del music-hall o jazz, interpretados de maneras que los hacen casi irreconocibles. Las letras de Cibo Matto se caracterizan por usar a menudo diversos tipos de comida como metáfora.

[iii] The White Stripes fue una banda estadounidense de rock alternativo, también algunas veces considerada dentro del movimiento del garage rock. Fue formada en 1997 en Detroit (Míchigan) por la pareja compuesta por John Anthony Gillis bajo el nombre de Jack White (voz, guitarra, bajo, piano) y Meg White (batería, voz).

[iv] Daft Punk fue un dúo francés de música electrónica formado en 1993 en París por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo. Alcanzaron popularidad a fines de la década de 1990 como parte del movimiento house francés, combinando elementos de la música house con funk, disco, rock y pop. Obtuvieron elogios y éxito comercial y son considerados como uno de los actos más influyentes en la música dance.

[v] Kylie Ann Minogue es una cantante, compositora y actriz australiana. Es ampliamente conocida por su octavo álbum de estudio Fever (2001) y su exitoso sencillo “Can’t Get You Out of My Head”, conocida como la canción más sonada del año, la cual le valió dos distinciones en los premios Brit en 2002.

[vi] Foo Fighters es un grupo de rock estadounidense formada en la ciudad de Seattle en 1994 por el exbaterista de Nirvana, Dave Grohl.

[vii] Björk es una cantante, compositora, multiinstrumentista, actriz, escritora, DJ y productora islandesa. Es reconocida por hacer música experimental, alternativa y vanguardista con la cual ha obtenido gran reconocimiento a nivel internacional, tanto de crítica como de público. Varios de sus álbumes han alcanzado el top 10 en la lista Billboard 200: el más reciente es “Fossora” (2022).

