La genialidad y la melancolía en The Weeknd

En el EP «My Dear Melancholy», The Weeknd explora la tristeza, la pérdida y la nostalgia a través de seis canciones emocionalmente profundas. El álbum presenta un sonido suave y minimalista que destaca su voz. Cada canción refleja una dualidad de sentimientos que coexisten en el artista de una manera básica y emotiva, con una sensación general de melancolía. Este es un EP imprescindible para quienes buscan una exploración honesta dentro de la música

Una introducción musical de poco más de 35 segundos nos transporta a una pradera sombría en un momento de remanso después de la tormenta. A lo lejos, un hombre viene con la marcha cansada, con tanto pesar en la espalda que apenas puede levantar la figura. Por su mente transitan reflexiones lóbregas, sin embargo, y a pesar de su tristeza, tiene bien definidas sus dudas. Quiere saber: ¿qué hace a un hombre llorar? ¿Qué hace que quiera quitarse la vida? ¿Cuándo llegará el momento en que esta deje de doler?

Más o menos así luce la historia de “I was never there”, una canción dividida en dos partes: la primera es el lamento de un hombre cuya vida se ha vuelto melancólica después de perder a la persona amada; la segunda, la reivindicación del amor propio. Parece ser un single oscuro en distintos fragmentos de su letra:

Oh, ahora que sé lo que es amor / Y sé que seguramente no eres tú / Tú preferirías algo tóxico / Así que me enveneno otra vez, otra vez / Hasta que no sienta nada / En mi alma (en mi alma) / Estoy en el borde de algo rompiéndose / Siento que mi mente se desvanece lentamente / Si sigo, no lo lograré…

The Weeknd – I Was Never There (Live) / Bot: Deezer Music

Pero a la vez su musicalidad es profundamente diegética con el tema que aborda, como si las notas escogidas y la progresión de acordes fueran esa llama lenta en donde quema el proceso de abstracción mental de The Weeknd en esta producción que inequívocamente han llamado “My Dear Melancholy”.

Este es el cuarto EP del artista canadiense, y fue lanzado en marzo de 2018. El álbum se compone de seis pistas que abarcan temas como la tristeza, la pérdida y la nostalgia, y está dedicado a su ex novia, la cantante Selena Gómez. A ella quiso donarle parte de uno de sus órganos cuando esta lo necesitó, y lo dejó plasmado en la canción “Call Out My Name”:

Dije que no sentía nada, nena, pero mentí / Casi corto una pieza de mí mismo por tu vida…

El tono general del álbum es oscuro y pesado, con canciones que parecen ser una mirada personal y sin filtros a los sentimientos del artista. The Weeknd demuestra una vez más su capacidad de escribir letras profundas con canciones como «Wasted Times», desde mi punto de vista una de las mejores del álbum:

¿Así que a quién le perteneces ahora? / ¿A quién le das ese amor ahora? / ¿Con quién te estás encontrando? / ¿Quién te atrae ahora? / ¿Y qué tienen ellos que yo no? / Porque tengo muchas cosas (Tengo muchas cosas) …

En esta canción, sobre todo, y en el disco entero en general, resalta la dualidad de sentimientos que coexisten en el artista y que son manifestados de una manera básica. Por ejemplo, como mismo deja caer todo su orgullo en medio de la obsesión por la cantante, se eleva e hincha su autoestima porque “él tiene muchas cosas” (entre ellas un talento musical y compositivo innato).

The Weeknd – Wasted Times (Official Audio) / Bot: Deezer Music

En cuanto a la sonoridad, el álbum presenta un sonido suave y emocional, que se aleja del estilo más experimental y electrónico de sus álbumes anteriores. El artista emplea un estilo de producción minimalista que destaca su voz, utilizando principalmente sintetizadores y una batería de bajo pesado para complementar su canto suave. Las canciones del álbum están impregnadas de elementos musicales como el R&B de los años 90, la música electrónica y el pop alternativo, creando una sensación de melancolía y una experiencia auditiva cohesiva.

Todas las canciones de este EP fueron compuestas por The Weeknd junto a Frank Dukes, productor musical asociado a artistas de Hip-Hop y R&B como Drake, Rihanna o Kanye West, entre otros. En este trabajo, el canadiense regresa a sus raíces musicales y explora el sonido de su primer álbum “Kiss Land” o sus anteriores mixtapes, ya que las seis son downtempo, de naturaleza oscura, con melodía dispersa y encuadradas dentro del R&B alternativo.

Sin embargo, aunque “My Dear Melancholy” es un álbum que se siente personal e íntimo, también es un trabajo de mucha innovación. Presenta riesgos o giros sorprendentes en la producción o en el estilo musical, lo que hace que sea fácil quedar atrapado en una sensación de extravagancia en el transcurso. A pesar de que las letras y el tema general puedan parecer clichés en determinados momentos, (a veces pretencioso y demasiado enamorado de sí mismo) nos demuestra aquello de que las canciones menos conocidas del artista, las menos populares, siguen teniendo un mensaje de mucha fuerza, romanticismo y universalidad.

Y poco a poco, estas canciones “ocultas” en el manto brillante de lo mainstream son como la humedad que va invadiendo la pradera sombría de un ecosistema musical anglosajón. Las canciones de «My Dear Melancholy” también disipan las dudas de quiénes las escuchan. Y ese veneno que en su momento fueron las penas de amor se han comprendido y han empezado a sanar, y cuando sea el momento indicado, ya no importará.

Contenido relacionado para bohemios melómanos en el canal de Telegram de Horas Cantadas aquí: https://t.me/horascantadas/3

Diseño de Portada: Félix M. Azcuy