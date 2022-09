La reputación, por las alturas

La rutina colombófila de Landy resulta casi quirúrgica: primero, él debe encontrar algo de tiempo libre entre la faena laboral y sus responsabilidades familiares, pues vive con su esposa e hija y tiene otra niña, fruto de un matrimonio anterior: no le queda otra que optimizar al máximo algún hueco en su agenda espiritual.

“Ya quisiera tener el día entero y todo el dinero del mundo para dedicarme a las palomas solamente…”, dijo Landy. “Llego de noche y apenas puedo subir a la azotea, echar comida y agua”.

A veces no hay tiempo para limpiar las jaulas o sacar los pichones que, como tiene bastantes, no puede darse el lujo de mantener encerrados; no ahora, que empiezan a desarrollar cualidades.

Resulta inevitable, eso sí, que algunos pichones se extravíen, lesionen o, incluso, mueran durante el crecimiento. Días atrás, uno chocó contra el tendido eléctrico: llegó a su cajón (o jaula) con la pechuga amoratada y una pata guindando: Landy la “entablilló” dentro de un forro de cable royal coll y la fijó con teipe.

En ocasiones, un pichón se aleja demasiado y luego no sabe regresar, o es atraído, si es macho, por una hembra adulta hasta un palomar ajeno. Como el pájaro tiene una anilla metálica en una pata con la dirección y el teléfono de su criador, a veces el palomero captor llama a Landy y ofrece devolverle el palomo, gratis o por dinero. O a cambio de cruzar ejemplares de ambos palomares. Quizás le timbra simplemente para pavonearse… la decisión es del captor, según los códigos no escritos del palomeo de barrio.

Hace poco, llamó a Landy alguien que había capturado un pichón suyo de dos meses: había traspasado su radio de vuelo y se había extraviado por Guanabacoa. El joven se alegró al conocer el paradero de su talentoso prospecto, hasta que su interlocutor preguntó por el pedigrí del palomo para quedárselo.

“Brother, si quieres saberlo, vuélalo”, contestó, pues la verdadera aptitud de un palomo solo se valora en el aire, por ilustre que sea su consanguinidad. Pero, digan lo que digan, el linaje sí vale.

Durante una de mis visitas a su casa, Landy servía comida a sus palomas aún vestido con su uniforme de la Empresa Complejo Lácteo Habana, del Cotorro, donde funge como jefe de la nevera de materias primas bajo un invierno de cinco duros grados Celsius.

Chícharo con trigo, o solo chícharo, toca a las palomas reproductoras, y maíz con chícharo a las del andamio (las destinadas a conquistar, a “robar” o seducir en pleno vuelo). Landy provee vitaminas dos veces a la semana: a las que incuban, Fertibol (suspensión a base de calcio, fósforo y vitaminas A, D y E, que robustece los huevos); a las ladronas, aceite de tiburón con vitamina B-12, que mejoran la “bomba”, o sea, su capacidad respiratoria.