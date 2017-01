A cargo de YAMILA BERDAYE

Tener una vida feliz no es un secreto, y un estudio de la Universidad de Harvard expone el punto de vista del asunto. En encuestas a los más jóvenes se revela la extendida creencia de que dinero o fama pueden ser llaves que abran puertas a la felicidad. Sin embargo, la investigación en marcha desde el año 1938 y el estudio de personas adultas, desmiente que la base de una vida plena resida en la riqueza y en la popularidad, o que esté vinculada a trabajar mucho, en realidad lo que hace envejecer de forma saludable y feliz son las buenas relaciones personales.

Las personas que fueron objeto del estudio contestaron cuestionarios con preguntas acerca de cómo eran sus vidas, fueron entrevistados y se consultaron sus historias clínicas, además se verificaron parámetros de salud con análisis de sangre puntuales, incluso se añadieron otras pruebas médicas, como los escáneres cerebrales.

Según los investigadores, se puede extraer del estudio que las relaciones sociales hacen bien, mientras que soledad o conflictos son perjudiciales para la salud. Además comprueban que disfrutar de vínculos sólidos protege a la vejez, incluso de la pérdida de memoria.

Pero no nos impresionemos: esta tesis no quiere decir que las relaciones tengan que ser perfectas, dicen los entendidos: “Algunas de nuestras parejas de octogenarios podían pelearse día tras día, pero si sentían que podían contar el uno con el otro cuando las cosas se ponían difíciles, esas discusiones no iban a pasar factura a sus memorias”.

Ante la pregunta, cómo podemos hacer para conseguir buenas relaciones en nuestro entorno, las posibilidades son infinitas, por ejemplo: algo tan simple como pasar tiempo en compañía de otras personas o mejorar una relación antigua o incluso acercarse a ese miembro de la familia al que no se le ha hablado en años, porque las disputas pueden transitar con un coste alto e impedir la felicidad, sobre todo en personas que guardan rencor.