Quizá no lo crea, –afirman especialistas en Medicina– que la vejiga adulta puede contener hasta medio litro de orina antes de que se sienta necesidad de ir al baño. Ella consta de pequeños receptores que envían un mensaje a nuestro cerebro cuando alcanza su máxima capacidad.

Sin embargo, la mayoría de las personas tiene control sobre la función de la vejiga, de modo que cuando se siente el deseo de hacer pis, podemos optar por aliviarnos de inmediato o retenerlo un poco.

Asimismo, la pregunta aflora, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo cuando aguantamos la orina? ¿Es prudente querer soportar la necesidad de orinar de vez en cuando?

A juicio de médicos especialistas en Nefrología, la capacidad normal de la vejiga es de más o menos unas dos tazas de líquido e incluso menos para un niño. Puede estirarse para contener más que esto, pero hacerlo con demasiada frecuencia puede ser peligroso.

En un adulto sano, mantener ocasionalmente la orina no causará problemas, pero puede haber algunos efectos no deseados si se convierte en un hábito. Cuando la vejiga se llena a la mitad con líquido, envía una señal al órgano pensante de que es hora de orinar. El cerebro crea la necesidad de hacerlo mientras le dice a la vejiga que se aguante. No hay reglas estrictas sobre cómo y cuándo es seguro contener el pipi. Y algunas personas pueden ser más propensas a efectos secundarios que otras.

Los que habitualmente ignoran el deseo de orinar pueden sentir dolor en la vejiga o los riñones, incluso hacer pis puede dolerles. Por otra parte los músculos también tienden a permanecer parcialmente apretados después de que se libera la orina y provocar calambres pélvicos.

En otros casos, retenerla durante un tiempo puede hacer que las bacterias se multipliquen y conducir a una infección del tracto urinario. El consejo de no aguantar estos deseos demasiado tiempo es significativo y válido si el individuo tiene un historial de infecciones urinarias frecuentes. Igualmente, los que no beben suficientes líquidos pueden tener más probabilidades de desarrollar una infección urinaria, porque la vejiga no le dice al cuerpo que orine con la suficiente frecuencia, lo que puede causar que microbios se propaguen a través del tracto urinario, y podría llevar a una infección. Entre los síntomas se encuentran: sensación de ardor o escozor durante la micción, orina fuerte o fétida u orina sangrienta y oscura.

Con el tiempo, retenerla habitualmente puede hacer que la vejiga se estire y se dificulte o imposibilite que se contraiga y libere el pis normalmente.

Estancarla daña los músculos del suelo pélvico como el esfínter uretral, que mantiene la uretra cerrada para evitar que la orina se escape. El daño de este músculo traería incontinencia urinaria. La dilación también ocasiona que se formen cálculos renales en personas con antecedentes de la afección, u otras que tienen un alto contenido de minerales en la orina.

Hay un mito que dice: la vejiga estallará si una persona retiene el pipi demasiado tiempo. Aunque esto parezca raro, al decir de especialistas, es posible. Es mucho más probable que la vejiga simplemente anule los músculos que retienen la orina, causando que la persona se orine accidentalmente. Así, que a modo de síntesis, retenerla ocasionalmente no tiene por qué causar daño, no obstante, hacerlo regularmente puede aumentar el riesgo de contaminación u otras complicaciones.