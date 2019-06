Demasiada tos puede ser enfermedad o trastorno de salud. (Foto: ridmx.com.mx)

A cargo de YAMILA

BERDAYE

Aseguran especialistas que, aunque incomode o moleste, el acto-reflejo de toser es de utilidad para el cuerpo, más bien sería motivo de preocupación si no tosiéramos porque se trata de un ejercicio de higiene del organismo para limpiarlas vías respiratorias mediante una maniobra brusca. Cuando la mucosa de bronquios, tráquea o laringe se estimula, por sequedad, frío o por alguna sustancia química, se produce el reflejo de la tos.

Esta acción la activan ciertos receptores que se encuentran en diferentes zonas del cuerpo: oídos, esófago, abdomen y revestimientos del corazón, pulmones, y en mayor concentración en la garganta y ramificaciones de vías respiratorias, las cuales –al alterarse por algún motivo– provocan la tos.

Por esta maniobraexpulsamos todo lo que sobra, por así decirlo; por ello, cuando nos atragantamos o estamos enfermos con congestión, toser es recomendable. Aunque existen varios tipos de tos y no todas son beneficiosas; por ejemplo, la conocida tos seca no es saludable: no expulsa nada, tampoco produce expectoración e irrita la faringe; para evitarla es bueno beber agua regularmente, alejarse de ambientes cargados de humo. Otra tos dañina es la crónica o aguda: permanece por más de tres semanas, irrita garganta y laringe, y puede tener complicaciones serias como ser síntoma de alguna enfermedad latente. Existen también otros tipos de tos, como la psicógena, cuyo origen no es fisiológico, sino psíquico, y es conocía como nerviosa.

Cuando nos enfermamos y terminamos hartos de tos, es importante saber que estamos ante un mecanismo de defensa, una forma de eliminar toxinas, por lo tanto, toser, en justa medida, es bueno. Pero por si se descontrola, tiene remedio, acuda al médico para determinar la causa exacta de ello e iniciar entonces un tratamiento específico, habitualmente eficaz.