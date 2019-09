Dormir en hamaca.

Su suave tejido forma una fina red que se adapta ergonómicamente al cuerpo. (Foto: republica.gt).

A cargo de YAMILA BERDAYE

En varias partes del mundo hay mucho calor y puede que surja el deseo de dormir en lugares más frescos. De esta manera se ha puesto de moda dormir en hamacas. Sin embargo, antes de sustituir la cama, es imprescindible saber qué dicen expertos sobre el pernoctar en una hamaca.

Recientemente, investigadores de la Universidad de Ginebra, Suiza, publicaron dos estudios en la revista Current Biology en los que concluyen que un ligero balanceo ayuda a dormitar mejor y más profundo.

Lo recomendable es aplicar un movimiento repetitivo y siempre igual; o sea, se necesita de un meneo que tenga el mismo ritmo y la misma velocidad toda la noche para poder disfrutar de beneficios que faciliten el descanso, tales como relajarse, fijar recuerdos y mejorar la memoria y transferir tranquilidad.

La dilucidación es que estas oscilaciones sincronizan con los ritmos eléctricos cerebrales que solo aparecen durante el sueño, lo cual es necesario para que este órgano guarde los recuerdos y aprendizajes importantes. Lo significativo es que este vaivén siempre sea similar, porque, de lo contrario, podría causar dificultad para dormir; es decir, devenir en algo no beneficioso.

En conclusión, al decir de los científicos, dormir en una hamaca no cumple con las condiciones que se deben tener para el descanso. A menos que fuera una cama-hamaca eléctrica que balanceara a un ritmo específico toda la noche y siempre a la misma velocidad. Pero todavía no existen. Se necesita un movimiento suave, constante y periódico, que no se logra acostado en una hamaca. Pese a ello, podemos usarla para descansar unos minutos o tomar siestas cortas.

Las hamacas tienen curiosidades: su nombre significa red para pescado, se cree son originarias de América y su historia comienza hace aproximadamente mil años, inspiradas en la pesca. Las primeras se elaboraban con la corteza del árbol de Hamack, por este motivo se le atribuye a la palabra hamaca ese origen etimológico.