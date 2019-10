Plaga de insectos.

A cargo de YAMILA BERDAYE

Es tema recurrente y de preocupación porque los científicos sugieren que las cucarachas están desarrollando cierta resistencia a los insecticidas y que puede costar mucho más trabajo controlarlas con químicos.

Recientemente, científicos de la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos, publicaron un estudio que indica: la variedad de cucaracha alemana, Blattella germanica L., está desarrollando determinado aguante a los insecticidas.

“Solo será más difícil de eliminar a medida que las generaciones futuras se vuelvan cada vez más inmunes a los esfuerzos humanos de control de la población.”, expresaron los investigadores.

El control es necesario, dijeron los científicos, porque las plagas son a menudo una amenaza para la salud humana. Propagan bacterias y las heces que producen desencadenan alergias y asma, tanto en adultos como niños.

El estudio, que publica la revista Scientific Reports, reseña que es un reto porque desarrollan resistencia a múltiples clases de insecticidas, lo que hace que el control de estas plagas sea casi imposible solo con químicos.

Por su parte, el profesor del Departamento de Entomología Michael Scharf, quien dirigió el estudio, dijo a BBC Mundo: “Las heces (de las cucarachas) pueden producir alérgenos que pueden desencadenar ataques de asma y también algunas otras reacciones respiratorias como la rinitis”.

La Blattella germanica L. es una de las calamidades más extendidas en ciudades de todo el mundo y es de las que mostró resistencia a varios venenos. “Vemos que la resistencia aumentó cuatro o seis veces en una sola generación”, dice Scharf. “No teníamos ni idea de que algo así podría pasar tan rápido”.

¡Atención!, las cucarachas resistentes suelen preferir lugares en los que hay alimentos como las superficies de las cocinas y estanterías, donde pueden esparcir patógenos de la salmonela y el Escherichia coli, que producen severas afectaciones estomacales y diarreas.

Cuando un insecticida deja de funcionar, una de las autoras del estudio, Ameya D. Gondhalekar, aconseja contra las cucarachas resistentes: limpiar con frecuencia las áreas donde se pueda acumular polvo, calor o restos de comida. No usar el mismo insecticida una y otra vez; o sea, si el problema de plagas no se resuelve tras una aplicación, la siguiente debe ser con un nuevo químico, de lo contrario crearán resistencia. Reparar las goteras, ya que son las principales fuentes de agua para estos insectos. No dejar comida expuesta al aire libre. Vaciar el cesto de basura con regularidad.