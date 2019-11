A cargo de YAMILA BERDAYE

Quizá la vida ajetreada no nos permite detenernos a elegir las comidas más saludables y escogemos las que encontramos al paso, en virtud de agilizar las tareas domésticas.

Por ejemplo, un estudio publicado por The Journal of Nutrition, de la Sociedad Americana de Nutrición, y Nutrition Research and Practice, revista de la Sociedad surcoreana de Nutrición Comunitaria, evidencia algunos de los problemas que genera para la salud el consumo de sopas instantáneas.

Se relaciona su degustación con el riesgo cardíaco, la obesidad, la presión arterial alta, el colesterol y el azúcar en la sangre. Este alimento tiene alto contenido de sodio. En otro estudio realizado por el doctor Braden Kuo, director del laboratorio de motilidad gastrointestinal del Hospital General de Massachusetts desde la Escuela Médica de Harvard, encontró resultados inquietantes después de investigar la digestión de los fideos.

Descubrió lo difícil que es para el cuerpo digerirlos por los conservantes que llevan. Por su parte el doctor Frank B. Hu, profesor de nutrición y epidemiología de la misma institución, comentó a The New York Times: “una o dos veces al mes no es problema, pero algunas veces a la semana realmente lo es”.