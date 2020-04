A cargo de YAMILA BERDAYE

La voz idiota significa que alguien es tonto, estúpido e ignorante, tiene raíces griegas y aquí te decimos su verdadero origen. Para los antiguos helenos el idiótes (ἰδιώτης), era el ciudadano que no ocupaba ningún cargo público, se despreocupaba de los asuntos del Estado, o sea, que solo se dedicaba a sus asuntos particulares.

Literalmente significaba persona privada o que no participaba en los asuntos de la polis. En griego, el adjetivo idios (ΙΔΙΟΣ), expresaba de uno mismo.

Con el tiempo, idiótes adquirió el sentido de tonto o ignorante, por referirse a alguien que se desentendía de la política que le afectaba. Si no demostrabas responsabilidad social y conciencia política, se te consideraba apático e ignorante.

Sin embargo, la palabra fue transferida al latín como idiota y se usó para describir a una persona común de poca educación, ignorante y sin experiencia. Si asumimos todo lo dicho, resulta fácil identificar cómo la forma primaria y el significado de la palabra mutó al idiota moderno.

Es importante señalar respecto al asunto, que los antiguos griegos valoraban en demasía la participación política y la gobernanza colectiva.

Al mismo nivel que la palabra idiota está la voz imbécil, que proviene del latín imbecillis, y este del prefijo in-, no, y bacillus, pequeño bastón; o sea, el que no tiene bastón para apoyarse, tanto en el plano físico como intelectual.

El término se convirtió en insulto a mediados del siglo XIX, por influjo de su homólogo francés imbécile, que se empleó con connotaciones peyorativas.