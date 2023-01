Los 10 mejores ajedrecistas de la historia (1 de 2)

Las comparaciones entre jugadores de tiempos diferentes suelen ser embarazosas, y por tanto polémicas, pero también resultan muy interesantes

Hoy traemos una lista polémica. Es que navegando por Internet nos encontramos, sin buscarlo, un estudio muy interesante: Los 10 mejores ajedrecistas de la historia.

Ya sabernos que las comparaciones entre tiempos tan diferentes se vuelven muy polémicas, lo cual es válido también para esta de as.com, en la cual –les adelantamos– el cubano José Raúl Capablanca aparece tercero.

Vamos sin demora:

1. GARRY KASPAROV.

Casi por unanimidad se le considera el mejor jugador de la historia del ajedrez. Oriundo de Azerbaiyán, el llamado Ogro de Bakú logró el título mundial en 1985, ante Anatoli Karpov, cuando tenía 22 años de edad. Hoy continúa siendo el campeón más joven. Mantuvo el título hasta el 2000. Tiene el segundo mejor ELO de la historia: 2 856 puntos. Efectuó dos partidas ante la computadora Deep Blue: victoria en 1996 y derrota en 1997, cuando definitivamente la máquina adelanta al hombre.

2. MAGNUS CARLSEN.

El noruego es el vigente campeón mundial tras conquistarlo en 2013 con sólo 23 años, y defenderlo con éxito en cuatro ocasiones. Hasta el año 2020 logró una racha de 125 partidas sin perder en el ajedrez clásico, y se ha ceñido también los títulos en rápidas y relámpago. Tiene el récord en la tabla de ELO: 2 889. Pasa por ser un talento que en ocasiones se aburre. Ha tenido la colaboración de Kasparov en la preparación de algunas defensas de su título. No defenderá su corona. Hace cinco meses renunció a ella porque dijo no sentirse motivado a celebrar un nuevo duelo contra el GM ruso Ian Nepomniachtchi. Sin embargo, a inicios de este enero de 2023 ganó tanto el mundial de la modalidad rápida (el jugador dispone de una hora o menos) como la de Blitz (la llaman Relámpago: 10 minutos o menos). Hace un año unió su pasión por el fútbol y por el ajedrez para conformar un imaginario Once Ideal, en el que puso al cubano José Raúl Capablanca. Otra señal del respeto que inspira nuestro compatriota.

3. JOSÉ RAÚL CAPABLANCA.

Nació en La Habana como hijo de padres españoles. Murió prácticamente encima de un tablero en Nueva York, en marzo de 1942, a la edad de 54 años, al sufrir un derrame cerebral. Considerado el mejor jugador de todos los tiempos en aquella época, fue campeón del mundo (el tercero de la historia) entre 1921 (ante Lasker) y 1927 (lo perdió contra Alekhine). Se le conoce como el Mozart del Ajedrez.

4. BOBBY FISCHER.

Es el único campeón del mundo nacido en Estados Unidos (Chicago). Falleció como islandés, en Reikiavik, a los 65 años, en 2008. En 1972, con sólo 29, ganó la final más icónica de la historia, al soviético Boris Spassky. Sus exigencias a la FIDE provocaron que le retirasen el título. Como jugador desapareció de la escena para reaparecer de manera no oficial en 1992, en Yugoslavia, frente a Spassky por una bolsa de cinco millones de dólares. Fue un genio, un creador y un adelantado a su tiempo.

Y aquí debemos recordar algunos vínculos con Cuba. Llegó por barco a La Habana el sábado 25 de febrero de 1956, dos semanas antes de cumplir 13 años de edad. Era su primer viaje al extranjero. En 1965, ya con 22 años, jugó por teletipo desde Nueva York en el torneo Capablanca, pues el Departamento de Estado de su país le negó la visa para viajar a nuestra capital. Y en la madrugada del 24 de octubre de 1966 volvió procedente de México, como parte del equipo de Estados Unidos a la 17ma. Olimpiada de Ajedrez, en La Habana.

5. ANATOLY KARPOV.

De no ser porque coincidió con Kasparov habría sido un rey hegemónico del ajedrez. Fue campeón desde 1975 a 1985. Recuperó el título FIDE de 1992 a 1999, en tiempos en que se crearon dos torneos. Un analizador que dominaba el arte del ataque y la defensa, el ruso se enfrentó en cinco finales a Kasparov, con un balance sorprendente: 19 triunfos para él, 21 para el rival, y 104 partidas acabadas en tablas. Aún, con 71 años, participa en eventos.

El pasado sábado 29 de octubre cayó en coma, según la versión más oficial debido a una caída, y tras dos semanas en un hospital fue dado de alta.

Recordamos que ha venido tres veces a Cuba: 2004, estuvo en una simultánea gigante en Santa Clara; 2008, visitó el Club de Ajedrez Capablanca de La Habana, y la tumba del cubano también gran campeón mundial; y una más breve en 2010.

¿Quiénes son los otros cinco que integran el grupo de Los 10 mejores ajedrecistas de la historia? Volveremos para completar la polémica lista.