“Me fascina la música como arte”

Ideas, opiniones y proyectos nutren a la emotiva intérprete Milada Milhet y evidencian su particular necesidad de acercarse a los públicos para compartir la riqueza de la cultura cubana

Para ella, ofrecer el alma en cada pieza es reencontrarse consigo misma, pues disfruta ese acto de sinceridad que comparte con sus públicos, los reunidos alrededor del escenario, y los distantes geográficamente, al tender puentes de amor en las plataformas digitales mediante las músicas, sí, en plural.

En el habanero Café Teatro Bertolt Brecht, Milada Milhet dio riendas sueltas a su carisma al recrear múltiples sentimientos en los que lidera una especial sensibilidad hacia el color instrumental de su banda. Suele hacerlo en recitales, descargas; deja ese registro perdurable en fonogramas de notable riqueza sonora: Cautivos, A mi manera y Travesía.

Según nos comentó, aprendió mucho junto a su maestro Luis Carbonell. “Ambos somos santiagueros y raigalmente cubanos. De ningún modo puedo hablar de él en pasado, sus enseñanzas me iluminan. Tuvo una fructífera vida profesional hasta su fallecimiento en 2014. Fue una especie de savia, de bondad que alimentó mi manera de interpretar. Esto influyó en el modo de hacer míos temas legendarios y del presente. Incluso, estimuló esa confianza que todo artista necesita para nunca abandonar el camino emprendido”.

Al interpretar, entrega múltiples sentimientos de amor y paz interior. / Yasset Llerena Alfonso.

No reconoce diferencias entre los significados de una balada, un bolero, el pop, o el rock. “Soy una cancionera contemporánea. Me interesa elegir textos que transmitan calidez artística sin reparar en diferencias de géneros o ritmos. Ahora estoy enfrascada en una nueva etapa de creación. Compongo temas inspirados en ideas propias y vivencias. Trabajo junto a mi esposo Jessie Petersen en casa donde tenemos un estudio de grabación profesional. Él es mi productor y director artístico general, coloca nuestros videos y grabaciones en cerca de 100 plataformas. Sencillamente me fascina la música como arte”.

Especialmente, le place que su canción Estrella será conocida en fecha próxima a través del programa Lucas y por el Canal Clave.

Sin ocultar la emoción, habló más despacio, casi quedo: “Llegar a los hogares donde las personas se reúnen en familia y comparten la vida, propicia establecer nexos indisolubles. Pero nada se puede comparar con el hecho de tener a mi público tan cerca”.

Por su parte y tras agradecer la invitación de Milada al concierto, el trovador Silvio Alejandro destacó: “Esta atmósfera de franco intercambio es esencial para nosotros. Podemos atender el pedido de las canciones que desean escuchar, sentir la buena energía de los aplausos, la buena energía del encuentro en vivo. Todo influye en las huellas que deja este tipo de espectáculo en la memoria”.

Junto al trovador Silvio Alejandro. / Yasset Llerena Alfonso.

Volver siempre volver

Milada gusta compartir buenos augurios. Le deseó al público paz, amor y prosperidad. Recreó Yolanda para rendir homenaje a Pablo Milanés y títulos del rock que la apasionan.

Durante nuestra conversación dijo ser consciente de la avalancha comercial de las industrias de la comunicación, los monopolios productores y distribuidores de un pensamiento hegemónico que prevalecen en el escenario comunicacional donde ocurren cambios en el consumo y en las maneras de intervenir la información difundida por vías diferentes.

A veces se pregunta: ¿Cómo escucharemos música en el futuro? “Por supuesto, pienso en nuestro diario acontecer. Para el artista son muy importantes las presentaciones en vivo, el documental audiovisual y el videoclip”.

Su productor Jessie Petersen destacó la importancia de colocar la música cubana en las plataformas digitales. / Yasset Llerena Alfonso.

En estas precisiones insistió su productor Jessie Petersen: “La cultura cubana es muy rica y variada. Hay que poner en circulación mundial el resultado creativo de intérpretes que cultivan diferentes géneros y estilos. Eso va quedando en los archivos sonoros, los cuales despiertan el interés de las nuevas generaciones por lo más genuino. Tanto las ventas online como las tarjetas de descarga y el posicionamiento de la música en Cuba y en otros países son vías útiles de promoción”.

Por su parte, Milada no deja de soñar. “Añoro que cuando las personas escuchen mis temas sientan una profunda felicidad. Deseo mantener un espacio habitual en la Casa del Alba donde se siente la cercanía humana y la necesidad de mantenernos siempre juntos”.