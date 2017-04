Más sobre asteroide potencialmente peligroso que se aproxima a la Tierra

Con un diámetro cercano a los 650 metros, el ‘2014 JO25’ se encuentra de camino hacia la Tierra y el próximo 19 de abril estará a 1,8 millones de kilómetros de nuestro planeta, es decir, 4,6 veces la distancia existente entre la Tierra y la Luna.

¿En realidad es peligroso?

Por su tamaño y la relativa cercanía a la que pasará -ningún otro asteroide de tamaño semejante estará tan cerca de nuestro planeta en una década- ha sido catalogado por la NASA como Asteroide Potencialmente Peligroso (PHA, por sus siglas en inglés).

No obstante, expertos de la agencia espacial han afirmado que no representa ningún riesgo. Tras haber sido descubierto en el 2014, los científicos han seguido su rastro y conocen su trayectoria lo suficiente. No obstante, la naturaleza de su estructura y sus propiedades físicas siguen siendo un misterio.

¿Será visible a simple vista?

El ‘2014 JO25’ podrá apreciarse en la noche del 19 al 20 de abril con la ayuda de telescopios ópticos medianamente pequeños e incluso, en algunas regiones, con simples binoculares.

El asteroide se verá como si se tratara de una estrella fugaz que se mueve lentamente por algunos minutos, aunque en realidad se traslada a una velocidad aproximada de 120.000 kilómetros por hora.

Este fenómeno proporciona una excelente oportunidad para estudiar este cuerpo celeste. Por lo tanto, los astrónomos planean llevar a cabo observaciones por todo el mundo para aprender sobre él tanto como sea posible.

Un poco de historia

El ‘2014 JO25’ fue descubierto cerca de Tucson (Arizona, EE.UU.) en mayo del 2014 por el programa de investigación Catalina Sky Survey, dirigido a la búsqueda de cometas, asteroides y objetos próximos a la Tierra.

Pese a que asteroides de pequeño y mediano tamaño pasan a una distancia similar de la Tierra varias veces por semana, el ‘2014 JO25’ solo puede ser comparado con ‘Toutatis’, un asteroide de alrededor de cinco kilómetros de diámetro que en septiembre del 2004 se acercó a unas cuatro distancias lunares. Un acercamiento similar ocurrirá en el año 2027, cuando el ‘1999 AN10’, de 800 metros de diámetro, se acerque a una distancia lunar, es decir a unos 380.000 kilómetros de nuestro planeta.

