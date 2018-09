Un sismo de considerable magnitud -8,1, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), o 7,8 por el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC)- se produjo este jueves a unos 123 kilómetros al este sureste de Suva, en Fiyi.

La profundidad del evento sísmico también varía según los respectivos registros del USGS -669 kilómetros- , o el CENC -640 kilómetros-.

Beijing lo fechó exactamente a las 23:49 hora de del jueves, y lo ubicó exactamente en los 18,45 grados latitud sur y 179,35 grados longitud este

El Centro de Advertencias de Tsunamis del Pacífico dijo que no espera que se produzcan tsunamis potencialmente devastadores en el Océano Pacífico. El organismo no emitió alertas para el estado de Hawái.

