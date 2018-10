El huracán Walaka y el tifón Kong-rey podrían coincidir en el océano Pacífico después de que la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre se intensificaran de manera significativa y se convirtieran en dos de las tormentas más fuertes de la Tierra en estos momentos, informa Gizmodo.

En menos de 24 horas, ambos fenómenos meteorológicos aumentaron la velocidad de sus vientos en más de 55 kilómetros por hora. Walaka, situado en el Pacífico central, se convirtió en una tormenta de categoría 4 tras alcanzar rachas de aire superiores a 240 kilómetros por hora, mientras que Kong-rey, ubicado en el Pacífico occidental —a tan solo 320 kilómetros de Taipéi (Taiwán, China)— casi alcanzó vientos de 250 kilómetros por hora.

La intensidad de esos ciclones que podrían amenazar Japón a finales de esta semana se podría haber subestimado debido a la metodología que se utiliza para pronosticar el desarrollo de estas tormentas, debido a que los satélites suelen considerar que un aumento significativo de la intensidad se debe a un error del sistema.

