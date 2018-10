Claire Simeone, una veterinaria y directora de un hospital de animales marítimos en el archipiélago estadounidense, recibió nueve llamadas desde un teléfono de su establecimiento. Todas las comunicaciones eran silenciosas, sin ningún indicio de quién estaba detrás.

Temiendo que una foca estuviera en peligro, fue corriendo a ver qué pasaba. Pero todo estaba tranquilo y no encontró la respuesta al enigma. Sin embargo, no paraban de llamar personas que aducían responder a varias comunicaciones perdidas del hospital veterinario.

Tras llamar a la compañía telefónica, le confirmaron que efectivamente un número considerable de llamadas había salido de la línea, pero no supieron darle una respuesta: podía tratarse de un error en un teléfono o del software de la centralita.

El servicio técnico le sugirió a la doctora que se fijara en todas las oficinas para identificar dónde se generaba el problema. En el interín, su móvil no paraba de recibir llamadas misteriosas. Así anduvo oficina por oficina hasta que dio con el ‘fantasma’ que estaba causando tanto revuelo.

No era un fantasma quien hacía las misteriosas llamadas

​”Había una lagartija sobre la pantalla táctil del teléfono, haciendo llamadas con sus pequeñas patas de lagartija. Este animalito me llamó 15 veces, a mí y a todos en nuestra lista de llamadas recientes”, dijo en Twitter Simeone.

THERE IS A GECKO SITTING ON THE TOUCHSCREEN OF THE PHONE, MAKING CALLS WITH HIS TINY GECKO FEET!!! This gecko has called me 15 times, and everyone in our recent call list. *Actual photo of telemarketer* @TMMC @GEICO @HawaiianTel pic.twitter.com/USyKeOiDbE

— Dr. Claire Simeone (@Claire_Simeone) 5 de octubre de 2018