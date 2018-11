Se cree que la desaparecida isla no habitada llamada Esanbe Hanakita Kojima quedó inundada bajo las olas del océano sin que nadie se diera cuenta de ello.

Así, según informa el medio The Guardian, los residentes de Sarufutsu, un pueblo en la punta norte de la isla principal de Hokkaido que estaba a 500 metros de la isleta no se dieron cuenta de la desaparición de esta.

Esanbe fue una de las 158 islas nombradas en 2014 por el Gobierno japonés para clarificar y extender las fronteras de su zona económica exclusiva.

La primera vez que se dio a conocer la desaparición de la isla fue en septiembre de 2018, cuando el director de cine Hiroshi Shimizu visitó el pueblo de Sarufutsu para escribir la continuación de su libro ilustrado sobre las islas ‘ocultas’ de Japón.

El autor informó de ello a la cooperativa pesquera local, que a su vez envió varias barcas a la ubicación de Esanbe. No obstante, la isla ya no estaba allí. Los pescadores señalaron que hace décadas que no la veían porque sus navegadores la ilustraban como un arrecife y evitaban navegar en la zona.

A su vez, la Guardia Costera de Japón informó que la isla fue estudiada por última vez en 1987. En aquel entonces, Esanbe se elevaba por encima del agua tan solo 1,4 metros.

Por esta razón, los expertos concluyeron que la isla desapareció por la fuerza constante de la arosión del viento y el hielo flotante que viene del mar de Ojotsk cada invierno.

De acuerdo con la ley internacional, una isla es “un área terrestre formada naturalmente, rodeada de agua y que se eleva por encima del nivel del mar durante la marea alta”.

Según informa el medio, la Guardia Costera aún tendrá que visitar el área para determinar lo que le ocurrió a la isla y en caso de confirmarse su desaparición, la zona económica exclusiva de Japón se verá reducida. Eso sí, tan solo por 500 metros.