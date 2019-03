Los temblores se registraron a las 03.50 hora local (08.50 GMT) a 8 kilómetros al noroeste de la ciudad de Azangaro, en la región de Puno.

“Hasta el momento los únicos daños registrados son caídas de rocas en algunas vías de comunicación”, afirmó el Instituto Nacional de Defensa ivil (Indeci).

El sismo se registró a una profundidad de 270 km y sacudió no solamente Perú, sino también las regiones norteñas de Chile. Según se reporta, el sismo se llegó a sentir en los departamentos de Cusco, Moquegua, Tacna, Arequipa, Ica, Apurímac y Huancavelica, todos ubicados en la sierra sur peruana.Por su parte, Ricardo Seijas, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), oficina adscrita al Indeci, manifestó que la profundidad del sismo ha ocasionado que no se haya sentido mucho su fuerza en la superficie.

“Si bien ha sido de una magnitud considerable, de 7,0, la profundidad de 270 kilómetros ha hecho que en la zona del epicentro no se haya sentido tanto”, comentó a la radio RPP.

El Indeci informó que viene monitoreando las zonas del sur para acciones de control de eventuales daños. (Sputnik)

A Major 7.0 #earthquake #Terremoto #Temblor near Azangaro #Peru Right Now #Bolivia No #tsunami Alert pic.twitter.com/VTaA0z50Qs

— Teacher From PR 🇺🇸🇵🇷 (@MaestroDEPR) 1 de marzo de 2019