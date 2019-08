Washington, 27 ago (PL) Láminas de grafeno ubicadas en la ropa pueden bloquear las señales utilizadas por los mosquitos para efectuar sus picaduras, demuestra un estudio publicado hoy que ofrece una nueva visión sobre soluciones libres de químicos contra estos vectores.

El denominado material del futuro, por sus disímiles propiedades, también bloquea las señales que usan los mosquitos para sentir que una fuente de alimento está cerca, lo que reduce su necesidad de morder, explican los autores, de la Universidad estadounidense de Brown.

Los mosquitos son vectores importantes de enfermedades en todo el mundo, y hay mucho interés en la protección no química contra sus picaduras, explicó Robert Hurt, autor principal.

Habíamos estado trabajando en telas que incorporan el grafeno como barrera contra los productos químicos tóxicos, y comenzamos a pensar para qué más podría ser bueno el nuevo enfoque, destacó.

En el artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, se detalla que como metodología investigativa fueron utilizados voluntarios, quienes colocaron sus brazos en un recinto lleno de mosquitos para que solo un pequeño parche de su piel estuviera disponible para que picasen. Los mosquitos fueron criados en el laboratorio para poder confirmar que no tienen enfermedades, puntualizan.

Los investigadores encontraron que era evidente que el grafeno era un elemento disuasorio para la picadura. Cuando la piel estaba cubierta por películas secas, los participantes no recibían una sola picadura, mientras que la piel desnuda y la cubierta con gasa picaban fácilmente.

Los hallazgos sugieren que la ropa con forro de grafeno podría ser una barrera eficaz.