El astronauta italiano Luca Parmitano, que se encuentra actualmente en la Estación Espacial Internacional (EEI), ha publicado este sábado en su cuenta de Twitter una fotografía del ciclón Dorian, que se fortaleció el día anterior a huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora.

“Mirando dentro del ojo de la tormenta”, describió la imagen Parmitano.

Guardando dentro l’occhio della tempesta.

Staring into the eye of the storm.#MissionBeyond pic.twitter.com/jWeu4OIYZz

— Luca Parmitano (@astro_luca) August 31, 2019