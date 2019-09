Panel solar flotante provee energía para la agricultura

foto: pnud



Alrededor de dos millones de personas en Perú, incluidas aquellas que viven alrededor de la laguna de Chullpia, viven sin electricidad y los efectos del cambio climático ya se están sintiendo en la región, con más tormentas, heladas y sequías impredecible.

La laguna de Chullpia está situada a 4.000 metros de altura en el Departamento de Puno, donde el oxígeno es escaso y las temperaturas descienden por la noche.

Por si fuera poco, la agricultura insostenible ha agotado los suelos y reducido el volumen que los agricultores pueden producir.

El joven local Juan Sergio Castro Zuni, de 28 años, decidió vencer la adversidad y motivó a su comunidad a ayudarlo a construir un gran panel solar flotante.

La colectividad se enfrentó a muchas dificultades, entre otras, las condiciones climáticas que entorpecían su construcción.

Sin embargo, esto no los detuvo. Juan sabía que esta tarea no solo contribuiría a la reducción de los gases de efecto invernadero, sino que también mejoraría la calidad de vida de las comunidades vulnerables que no contaban con energía.

Tras varios meses, lograrían edificar el gran panel flotante en las aguas de Chullpia, constituído por 34 paneles unidos a una estructura de metal y caucho reciclado, con el cual recorren la laguna capturando los rayos solares. De esta forma le dan energía a un motor que llena once reservorios de preciado líquido para finalmente utilizarlo para regar los pastos cercanos.

Esta práctica exitosa garantiza un mejor suelo, el cual resulta ideal para pastar alpacas, llamas y vicuñas: los animales se alimentan mucho mejor, logrando una mayor productividad y generando mayores ingresos para las familias.

Gracias a la implementación de este sistema y a los conocimientos ancestrales que aún se conservan, los pastos se mantienen verdes incluso en la época seca del año.

Con información de radioallinccapac.com y news.uperun.org