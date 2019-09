Seis tormentas tropicales simultáneas en Atlántico y Pacífico es nuevo récord

Tormentas tropicales en la región del Atlántico. 19 de septiembre de 2019. NHC / En RT

En lo que va de esta temporada de huracanes, las seis tormentas recientemente bautizadas y que se encuentran activas en el Atlántico y el Pacífico oriental han supuesto un récord contemporáneo de ciclones presentes al mismo tiempo en toda esa área, según informó este jueves el canal meteorológico The Weather Channel.

Mientras los huracanes Jerry y Humberto y la recién formada tormenta Imelda se mueven por el Atlántico, en el lado del Pacífico el huracán Lorena sigue de cerca a las tormentas Kiko y Mario.

A lot of activity right now. Six named storms as of this morning. #NationalPreparednessMonth pic.twitter.com/NfoN12Fzr7 — AJ Suero #NationalPreparednessMonth (@ajsuero) September 19, 2019

El pronosticador del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., Eric Blake, escribió en un tuit que la simultaneidad de las seis tormentas tropicales en ambas cuencas bate un récord que se preservaba desde septiembre de 1992. “Se están formando como cucarachas”, dijo.

Anyone want a tropical storm? They are forming like roaches out there! 6 at once in both basins combined is thought to tie a modern NHC record , with two other disturbances adding the cherries on top of a crazy busy day! pic.twitter.com/yIi9PHIKSn — Eric Blake 🌀 (@EricBlake12) September 17, 2019

En el mismo contexto, el meteorólogo Phil Klotzbach considera que es la primera vez, desde 2014, que se registran a un mismo tiempo tres tormentas con vientos de al menos 96 kilómetros por hora.

For the first time since 2014, the eastern North Pacific (to 140°W) has three named storms with max winds of at least 60 mph simultaneously. #hurricane #Kiko #Mario #Lorena pic.twitter.com/zW4iUfWwD3 — Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 18, 2019

Los recientes fenómenos hidrometereológicos mantienen en alerta a diversas zonas de EE.UU., México y el Caribe, después que el huracán Dorian ocasionara fuertes daños en su paso por el océano Atlántico, y en específico por Bahamas, donde dejó decenas de muertos y destrucción generalizada.