Insectos polinizan desde hace 100 millones de años

PEKIN, 13 NOV – La polinización de las plantas por los insectos tuvo lugar al menos hace 100 millones de años, uno 50 millones de años antes de lo que se creía hasta hoy, según nuevos estudios de científicos.

El descubrimiento es obra de un grupo de investigación internacional que encontró en un pedazo de ámbar, hallado en Birmania, que se remonta a la mitad del Cretáceo, hace 99 millones de años, donde aparece un espécimen de un escarabajo considerado como uno de los insectos polinizadores más antiguos del mundo.

El descubrimiento, realizado por científicos del Instituto de Geología y Paleontología de la Academia de Ciencias de China en Nanjing y la Universidad de Indiana, se publicó ayer en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, según la agencia china de noticia Xinhua.

La investigación confirmó la hipótesis de que en el período geológico del período Cretácico (hace 145 y 65 millones de años) hubo una interacción entre insectos y angiospermas, la primera forma de entomofilia, que es la polinización realizada por insectos, dijo Wang Bo , profesor del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing, quien realizó la investigación.

El espécimen de escarabajo capturado y preservado en ámbar ha sido identificado como una nueva especie de la familia Mordellidae.

Esa familia aún se conserva en nuestros días, que se dedica a visitar flores y transportar polen de una flor a otra. Una actividad favorecida por sus enormes párpados maxilares cerca de la boca.

El descubrimiento también confirma la hipótesis planteada a partir de la presencia de numerosos granos de polen en el cuerpo del insecto y suspendidos en ámbar.

‘La polinización animal sigue siendo la base de la agricultura humana y el ecosistema terrestre. Ahora sabemos que este mecanismo ecológico surgió hace 100 millones de años’, dijo Wang. (ANSA).